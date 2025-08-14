Efemérides del 14 de agosto: qué pasó un día como hoy

El músico Raly Barrionuevo nació el 14 de agosto de 1972.

Cada 14 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Raly Barrionuevo y Sebastián Ortega hasta la celebración del Día Nacional del Cerealista.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1956 - Fallecimiento de Bertolt Brecht

A los 58 años murió en Berlín el dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX. Es el creador del teatro épico, también llamado dialéctico.

1959 - Nacimiento de Magic Johnson

En la ciudad de Lansing, en Michigan, Estados Unidos, nació el basquetbolista estadounidense Earvin "Magic" Johnson, considerado como uno de los mejores de la historia de ese deporte. Con Los Angeles Lakers, ganó cinco campeonatos de la Asociación Nacional de Básquetbol (NBA) de Estados Unidos.

1972 - Nacimiento de Raly Barrionuevo

El cantante y compositor Raúl Eduardo Barrionuevo nació en la ciudad santiagueña de Frías. Es ganador de un Premio Konex 2015 como uno de los cinco mejores cantantes de folklore de la década.

1973 - Nacimiento de Sebastián Ortega

En Buenos Aires nació el actor, guionista y productor, ganador de 12 premios, entre ellos nueve Martín Fierro. Produjo las exitosas series Costumbres Argentinas, Educando a Nina y El Marginal.

1975 - River Plate

Luego de 18 años de sequía, River Plate ganó el Torneo Metropolitano 1975 al vencer por 1 a 0 a Argentinos Juniors en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, con gol de Rubén Bruno. Dirigido por Ángel Labruna, uno de los grandes ídolos riverplatenses, el partido se jugó con juveniles a raíz de una huelga de jugadores profesionales.

1988 - Fallecimiento de Enzo Ferrari

Murió a los 90 años en la ciudad italiana de Módena el piloto de automovilismo y empresario Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, quien fundó la escudería de Fórmula 1 y la marca de automóviles que lleva su apellido.

2014 - Fallecimiento de Mariana Briski

A los 48 años murió en Buenos Aires la actriz y comediante, quien ganó popularidad por los exitosos programas de televisión De la cabeza, Cha cha cha y Poné a Francella.

Mariana Briski.

2015 - Fallecimiento de Agustín Cejas

Murió en Buenos Aires, a los 70 años, el exarquero Agustín Mario Cejas, uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. Con Racing Club fue campeón de la Copa Libertadores de América y de la Intercontinental de 1967.

2025 - Día Nacional del Cerealista

Esta efeméride conmemora la fecha de 1926 en la que partió la primera exportación de trigo de la Argentina.