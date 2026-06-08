Efemérides del 8 de junio: qué pasó un día como hoy

Javier Mascherano.

Cada 8 de junio se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Javier Mascherano, el fallecimiento de Juan Carlos Onganía hasta la celebración del Día Mundial de los Océanos.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1783 - Volcán Laki

Empezó en Islandia una erupción en el volcán Laki que por ocho meses lanzó lava y gases tóxicos que causaron una hambruna en la isla y en casi toda la Europa occidental. La erupción expulsó unos 14 kilómetros cúbicos de lava y nubes ácidas que causaron la muerte de alrededor de 9.000 islandeses​ y de la mitad de su ganado.

1910 - Nacimiento de María Luisa Bombal

La escritora chilena nació en Viña del Mar. Sus principales obras son las novelas La última niebla y La amortajada. También escribió varios libros de cuentos, entre los que destacan El árbol, Trenzas y Lo secreto. Fue pionera en plantear cuestiones feministas en la literatura latinoamericana.

1911- Nacimiento de Edmundo Rivero

En la localidad bonaerense de Valentín Alsina nació el cantante, guitarrista y compositor, uno de los máximos exponentes de la historia del tango.

Edmundo Rivero.

1949 - George Orwell

El periodista y escritor británico publicó en el Reino Unido la novela de ficción política 1984, con la que instaló el concepto omnipresente y vigilante de “el Gran Hermano” y de la “policía del Pensamiento” como características de las dictaduras absolutistas. Es una de las obras más influyentes y vendidos durante el siglo XX.

1977 - Nacimiento de Kanye West

Nació en la ciudad de Atlanta, en Georgia, el rapero, cantante y compositor estadounidense, ganador de 21 premios Grammy. Grabó diez álbumes de los que vendió más de 100 millones de copias.

1984 - Nacimiento de Javier Mascherano

En la ciudad santafesina de San Lorenzo nació el mediocampista, quien lleva jugados más de 750 partidos oficiales. Fue capitán de la selección argentina entre 2008 y 2011 y ganó 21 torneos y 2 medallas olímpicas con la camiseta “albiceleste”.

1987- Divorcio vincular

El gobierno de Raúl Alfonsín promulgó la ley 23.515, resistida por la Iglesia y sectores conservadores, con la que se modifica el Código Civil para permitir el divorcio vincular.

1993 - Vélez campeón

Dirigido por Carlos Bianchi, Vélez Sársfield ganó el Torneo Clausura 1993, con lo que comienza una década gloriosa en la que “El fortín” conquistó una Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1994.

1995 - Fallecimiento de Juan Carlos Onganía

A los 81 años murió en Buenos Aires el general y dictador, quien encabezó el golpe de estado de junio de 1966 contra el Gobierno de Arturo Illia. Durante la dictadura de Onganía se perpetró La noche de los bastones largos de represión ilegal de estudiantes y profesores universitarios y estalló la rebelión popular del Cordobazo.

2026 - Día Mundial de los Océanos

Esta fecha fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas desde 2009 para concientizar sobre el valor imprescindible de los recursos y animales marinos para la preservación de la vida en el planeta.