En el penúltimo mes del año surge la inquietud de cuándo terminan las clases en 2025 en cada provincia, ya que se trata de una fecha importante para la planificación de actividades como las vacaciones o la colonia. Los alumnos, docentes y personal que se desempeña en establecimientos educativos podrán empezar su descanso entre el 12 y 22 de diciembre, las fechas varían según la jurisdicción.

Las fechas varían porque cada provincia tiene la potestad de determinar su calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo. Por lo tanto, el último día de clases no suele ser el mismo en todo el país, lo mismo sucede con el inicio de clases o las vacaciones de invierno.

La Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, suele publicar en diciembre el calendario escolar del siguiente año, para anticipar el comienzo de clases en todos los niveles, las vacaciones y finalización del ciclo lectivo. Se prevé un cumplimiento de 190 días de clases, requisito establecido por el Consejo Federal de Educación y que abarca a todas las provincias, sin importar el esquema de cada jurisdicción.

¿Cuándo terminan las clases 2025 en cada provincia?

Las primeras provincias en finalizar con el calendario escolar 2025 son Catamarca, Jujuy y Santa Fe, donde las clases terminar el 12 de diciembre. Mientras que la comunidad educativa de otras provincias deberá esperar hasta el 19 o 22.

Buenos Aires: 22 de diciembre de 2025.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre de 2025.

Catamarca: 12 de diciembre de 2025.

Chaco: 19 de diciembre de 2025.

Chubut:19 de diciembre de 2025.

Córdoba: 19 de diciembre de 2025.

Corrientes: 19 de diciembre de 2025.

Entre Ríos: 19 de diciembre de 2025.

Formosa: 19 de diciembre de 2025.

Jujuy: 12 de diciembre de 2025.

La Pampa: 26 de diciembre de 2025.

La Rioja: 19 de diciembre de 2025.

Mendoza: 19 de diciembre de 2025.

Misiones: 22 de diciembre de 2025.

Neuquén: 19 de diciembre de 2025.

Río Negro: 19 de diciembre de 2025.

Salta: 22 de diciembre de 2025.

San Juan: 19 de diciembre de 2025.

San Luis: 19 de diciembre de 2025.

Santa Cruz: 18 de diciembre de 2025.

Santa Fe: 12 de diciembre de 2025.

Santiago del Estero: 19 de diciembre de 2025.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19 de diciembre de 2025.

¿Cuántos feriados quedan en 2025?

Como todavía quedan algunas semanas para terminar con las clases, todavía quedan feriados nacionales para tomarse los últimos descansos del año.

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se movió del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre