Cuándo terminan las clases 2025 en Santa Fe

El final de año se acerca, muchos ya planean sus vacaciones y cómo será su 2026. Para aquellas personas con hijos en edad escolar es de suma importancia saber cuándo terminan las clases. Esto permite a los padres organizar correctamente las fiestas navideñas y, por supuesto, viajes y descansos.

El calendario escolar en la Argentina no es igual en todas las provincias. Esto es porque cada jurisdicción dispone de manera autónoma la fecha de inicio y de cierre.

Para aquellos que viven en Santa Fe y quieren saber cuándo terminan las clases 2025 hay una buena noticia: serán los primeros en finalizar el ciclo lectivo.

Concretamente la fecha de fin de clases en Santa Fe es el 12 de diciembre, varios días antes que, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que será el 19 de diciembre. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, el fin de clases será el lunes 22 de diciembre, siendo de los últimos distritos en finalizar el año escolar.

En tanto, otras provincias que terminarán las clases -como Santa Fe- el próximo viernes 12 de diciembre, se encuentran Jujuy y Catamarca.

Por otro lado, los estudiantes que finalizarán las clases más tarde en la Argentina serán aquellos que viven en La Pampa. La fecha de cierre escolar es el viernes 26 de diciembre.

Estas fechas no son azarosas. El Consejo Federal de Educación (CFE) dispone como obligatorios 190 días de clases. Entonces, aquellas jurisdicciones que inicien más tarde las clases, por consiguiente, finalizarán luego ya que se deberá cumplir con ese requisito.

Cuándo empiezan las clases en Santa Fe en el 2026

La fecha de inicio de clases en la provincia de Santa Fe todavía no está confirmada, pero se cree que podría ser entre el lunes 23 de febrero y el lunes 2 de marzo de 2026.