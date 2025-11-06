Cuándo terminan las clases 2025 en provincia de Buenos Aires

Atravesando los primeros días del anteúltimo mes del año, falta cada vez menos para que llegue el fin de las clases en todos los niveles del sistema educativo nacional.

En vista de este acontecimiento, se dieron a conocer las fechas de finalización del calendario escolar, las cuales varían dependiendo de cada provincia. El hecho de que las fechas varíen tiene su origen en la autonomía que las provincias poseen para determinar su calendario escolar y de qué manera será llevado a cabo el año lectivo. Por su parte, la provincia de Buenos Aires será una de las últimas en dar comienzo a la vacaciones en el sistema estudiantil, teniendo fechado el cierre de clases para el 22 de diciembre de este año.

Al mismo tiempo, es la anteúltima provincia en finalizar sus clases, lugar que comparte con las provincias de Salta y Misiones, y siendo estas tres superadas únicamente por la provincia de La Pampa, que finaliza sus clases el 26 de diciembre de 2025. Por otro lado, las primeras provincias en dar fin a su calendario escolar serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, en donde las clases terminarán el 12 de diciembre.

Calendario escolar 2026 y los feriados que restan para este año

El próximo mes, las instituciones educativas estarán a la expectativa de la publicación del calendario escolar de 2026. El mismo suele ser publicado por la Secretaría de Educación, órgano dependiente del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello.

Entre tantos datos relevantes, este calendario indica la fecha estimativa de inicio de clases para el próximo año, esperando un aproximado de 190 días de clases, un requisito que fue establecido por el Consejo Federal Educativo en la Ley de Educación Nacional, el cual abarca a todas las provincias y tiene como objetivo garantizar un ciclo lectivo completo y de calidad para todos los estudiantes de la nación.

A dos meses de la finalización de las clases, todavía quedan algunos feriados a nivel nacional, los cuales son: