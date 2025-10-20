Cuándo terminan las clases en 2025: fechas del calendario escolar

A pocos días de concluir el décimo mes del año, son muchas las mades y padres los que se preguntan cuándo terminan las clases en 2025. Los alumnos, docentes y personal que se desempeña en establecimientos educativos podrán empezar sus vacaciones de verano 2026 entre el 12 y 22 de diciembre, las fechas varían según la provincia.

Las fechas varían porque cada jurisdicción tiene la potestad de determinar su calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo. Por lo tanto, el último día de clases no suele ser el mismo en todo el país, lo mismo sucede con el inicio de clases o las vacaciones de invierno.

La Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, suele publicar en diciembre el calendario escolar del siguiente año, para anticipar el comienzo de clases en todos los niveles, las vacaciones y finalización del ciclo lectivo. Se prevé un cumplimiento de 190 días de clases, requisito establecido por el Consejo Federal de Educación y que abarca a todas las provincias, sin importar el esquema de cada jurisdicción.

¿Cuándo terminan las clases en Argentina en 2025?

Las primeras provincias en culminar con el calendario escolar 2025 serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, donde las clases finalizarán el 12 de diciembre. Mientras que los alumnos de otras provincias deberán esperar hasta entre el 19 y 22.

Buenos Aires: 22 de diciembre de 2025.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre de 2025.

Catamarca: 12 de diciembre de 2025.

Chaco: 19 de diciembre de 2025.

Chubut:19 de diciembre de 2025.

Córdoba: 19 de diciembre de 2025.

Corrientes: 19 de diciembre de 2025.

Entre Ríos: 19 de diciembre de 2025.

Formosa: 19 de diciembre de 2025.

Jujuy: 12 de diciembre de 2025.

La Pampa: 26 de diciembre de 2025.

La Rioja: 19 de diciembre de 2025.

Mendoza: 19 de diciembre de 2025.

Misiones: 22 de diciembre de 2025.

Neuquén: 19 de diciembre de 2025.

Río Negro: 19 de diciembre de 2025.

Salta: 22 de diciembre de 2025.

San Juan: 19 de diciembre de 2025.

San Luis: 19 de diciembre de 2025.

Santa Cruz: 18 de diciembre de 2025.

Santa Fe: 12 de diciembre de 2025.

Santiago del Estero: 19 de diciembre de 2025.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19 de diciembre de 2025.

Los feriados que quedan en 2025

Como faltan un poco menos de dos meses para terminar las clases, aún quedan feriados nacionales para tomarse unos días de descanso.

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : día no laborable puente.

: día no laborable puente. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre