Dora, jubilada: "La estamos pasando mal, estamos endeudados hasta el cuello"

Dora es jubilada, cuida de su marido con discapacidad y trata de conseguir remedios gratis o con descuento para su familia, en medio de la crisis y el fuerte ajuste del gobierno de Javier Milei. "Estamos endeudados hasta el cuello", resumió sobre su difícil situación económica.

"Estoy jubilada, estoy padeciendo", afirmó Dora en diálogo con la cronista de El Destape, Chiara Detinis, sobre su situación económica. Al ser consultada sobre sus gastos más importantes durante el mes, la señora detalló: "Estamos endeudados hasta el cuello. Mi marido discapacitado. Tengo una hija de 43 años sin trabajo. Un nieto de 18 años que no consigue porque no tiene experiencia y un nieto que trabaja de vez en cuando, cuando salen changa".

En ese sentido, señaló: "Lo estamos pasando mal, sin poder pagar las deudas" y se ubicó dentro de los 5,3 millones de personas en Argentina con morosidad. "Estamos endeudados con el banco, con financiera, con todo y no hay solución, no las podemos pagar", contó visiblemente angustiada.

Respecto al clima en su casa y cómo enfrenta su familia la difícil situación, describió que se encuentran "alterados" y reveló: "Más de una vez tuve ganas de hacer cualquier cosa, pero no puedo, mi marido me necesita porque quedó discapacitado por él por una ACV, entonces es mi responsabilidad".

"No nos podemos resignar a esto. No es que viviéramos en un paraíso antes, pero vivíamos un poquito mejor", aseguró la jubilada frente a la crisis económica del país.

La jubilada reveló que también le afecta el recorte de medicamentos del PAMI

El gobierno impulsó una reducción en la cobertura de medicamentos que antes ofrecía el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La medida afectó a la familia de Dora. "No es que queremos que nos den todo, pero, por ejemplo, cinco de los remedios que mi marido necesita me los daban. Los otros lo comprábamos con descuento. Ahora ya no", lamentó. Y explicó la forma de resolver que tiene su familia: "A veces yo compro uno, otras veces compro otro y voy tratando".

En ese sentido, también señaló que recurre al Hospital de Niños para pedir los medicamentos que necesita su nieto para tratar las convulsiones que padece, ya que su familia tampoco puede costear esa medicación.