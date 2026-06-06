¿Cómo y dónde hacer el trámite de nacionalidad argentina en CABA?

Las personas nacidas en el exterior que sean hijas de argentinos nativos o por opción pueden acceder a la nacionalidad argentina mediante el trámite conocido como "opción de nacionalidad". En la Ciudad de Buenos Aires, la gestión se realiza de manera presencial y permite obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino.

Con un costo de $ 10.000, se puede abonar con billetera virtual o tarjeta de crédito y débito, ya que las 9 oficinas de atención desplegadas en el distrito porteño no aceptan pagos en efectivo.

¿Quiénes pueden solicitar la nacionalidad argentina por opción?

El beneficio está dirigido a quienes hayan nacido fuera del país y tengan al menos uno de sus padres con nacionalidad argentina nativa o por opción. La normativa contempla tanto a menores como a mayores de 18 años, aunque los requisitos documentales varían según la edad del solicitante.

En el caso de los menores, deberán concurrir acompañados por sus progenitores o representantes legales, mientras que los mayores de edad pueden realizar el trámite por cuenta propia.

¿Dónde se realiza el trámite de nacionalidad argentina por opción en CABA?

Quienes tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires pueden gestionar el DNI con opción de nacionalidad en una de las 9 sedes habilitadas por el Registro Civil porteño. Para iniciar el proceso es obligatorio solicitar un turno previo en la plataforma miBA con usuario y clave personal, que se reserva utilizando los datos del padre o madre argentino.

Entre los requisitos principales se encuentran la partida de nacimiento extranjera debidamente apostillada o legalizada, su traducción al castellano cuando corresponda y la partida de nacimiento argentina del progenitor que acredita el vínculo. También puede solicitarse documentación adicional según cada situación particular.

Sedes habilitadas para hacer trámite de nacionalidad argentina por opción en CABA

Sede Central - Registro Civil

Uruguay 753

Lunes a viernes - 7.30 a 19 hs

Subsede Comunal 3

Moreno 2301

Lunes a viernes - 9.30 a 15 hs

Sede Comunal 5

Carlos Calvo 3325

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

Subsede Comunal 7

Emilio Mitre 956

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

Sede Comunal 8

Av. Roca 5252

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

Centro de Documentación Rápida (CDR) 10

Segurola 141

Lunes a viernes - 7.30 a 12.50 / 13.30 a 18 50 hs

Sede Comunal 12

Holmberg 2548

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

Sede Comunal 13

Av. Cabildo 3067

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

Sede Comunal 15

Av. Córdoba 5690

Lunes a viernes - 8.30 a 14 hs

¿Qué documentación se debe presentar en el trámite de nacionalidad argentina por opción en CABA?

Los mayores de 18 años deben presentar la partida de nacimiento original del país de origen, legalizada o apostillada, además de la partida de nacimiento del padre o madre argentino. Si el documento extranjero está en otro idioma, deberá ser traducido por un traductor público matriculado.

Para los menores de edad, además de la documentación mencionada, se requiere la presencia de los progenitores o las autorizaciones correspondientes cuando uno de ellos no pueda asistir.

Una vez completado el trámite y verificada la documentación, el solicitante podrá acceder a su DNI argentino y ejercer los derechos derivados de la nacionalidad por opción.