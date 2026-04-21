Smart TV Led 32'' HD a $239.988 y en 12 cuotas sin interés: el hipermercado con descuentos en televisores seleccionados.

Coto lanzó una serie de descuentos imperdibles, sobre todo para quienes quieren disfrutar del Mundial 2026 en alta definición. El hipermercado ofrece un 10% de descuento y 12 cuotas sin interés por tiempo limitado en Smart TV seleccionados. Entre las opciones más accesibles se destaca un modelo de Smart TV LED de 32 pulgadas HD, que puede conseguirse a tan solo $239.988, financiado en 12 cuotas sin interés de $19.999.

Qué televisores están en oferta y cuánto cuestan

La promoción de Coto incluye varios modelos de Smart TV, lo que permite encontrar desde televisores de gama básica hasta equipos más avanzados con resolución 4K y paneles QLED. Además del modelo de 32 pulgadas, el hipermercado ofrece un televisor de 40” Full HD de Noblex por $339.588, también con financiación en 12 cuotas.

Coto ofrece un 10% de descuentos y 12 cuotas sin interés en Smart TV seleccionados.

Para quienes apuntan a una gama intermedia, aparecen alternativas de 43” como el TCL Full HD a $419.988, así como modelos de 50 pulgadas con resolución 4K. En esta misma línea se destacan un equipo Top House a $494.988 y otro de Noblex con tecnología QLED que asciende a $683.988, pensado para quienes priorizan una mejor calidad de imagen, mayor brillo y colores más definidos.

En el rango de pantallas grandes, la oferta se amplía con televisores de 55”, 58”, 65” y hasta 75 pulgadas. Un modelo BGH de 55” 4K se consigue a $719.988, mientras que uno de 65” escala a $1.199.988, consolidándose como alternativas ideales para transformar el living en una experiencia más inmersiva. En la gama premium, sobresale un TCL QLED de 75” 4K con un valor de $1.799.988, que también puede financiarse en cuotas sin interés.

Además del descuento y la financiación, algunos de los televisores incluyen beneficios adicionales como envío gratuito. En el caso de los televisores de la línea Top House, la promoción incorpora un incentivo extra, y es que, con la compra se puede acceder a un regalo, que puede ser una pelota o un soporte de TV, aunque este beneficio está disponible solo para determinados tamaños. La clave es no dejar pasar la oportunidad. La promoción tiene vigencia del 17 al 23 de abril y está sujeta a disponibilidad de stock, por lo que más que seguro más de un modelo se va a agotar rápidamente, sobre todo con el Mundial en el horizonte.