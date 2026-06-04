Delfi Cheb presenta Mejor, el disco nacido de su regreso a Buenos Aires

La cantante, compositora y arregladora argentina Delfi Cheb volverá a encontrarse con el público porteño el próximo 13 de junio con un espectáculo especial en formato acústico. La cita será a las 20 horas en La Casa de Lolita, el espacio cultural ubicado en Humboldt 1784, donde ofrecerá un recorrido musical que combinará composiciones propias, versiones y adelantos de su próximo trabajo discográfico.

Acompañada por Daniel Schnock en piano y clarinete y Joaquín Fridman en bajo, la artista propondrá un viaje sonoro que atraviesa distintos paisajes musicales, desde el tango hasta la canción contemporánea. Además, el show contará con invitados especiales que se sumarán a una velada pensada para la cercanía y la escucha atenta.

Uno de los principales atractivos de la presentación será la posibilidad de escuchar en vivo parte de Mejor, el tercer álbum que Cheb se encuentra desarrollando. Se trata de un proyecto profundamente atravesado por su regreso a Buenos Aires luego de casi una década viviendo en Boston, ciudad en la que completó gran parte de su formación artística y desarrolló buena parte de su carrera profesional.

Ese retorno a la Argentina significó un cambio importante en su manera de crear. El reencuentro con la ciudad, sus afectos y su identidad cultural impulsó una nueva etapa compositiva, marcada por una mirada más íntima y colaborativa. En ese contexto nació Mejor, un disco que explora temas como la salud mental, los vínculos, el desarraigo y la búsqueda de sentido a través de canciones que ponen el foco en la experiencia humana y la necesidad de conexión.

La sólida carrera de Delfi Cheb

La trayectoria de Delfi Cheb combina una sólida formación académica con una permanente búsqueda artística. Comenzó a estudiar canto a los ocho años y más tarde obtuvo una beca para ingresar al prestigioso Berklee College of Music, donde se especializó en composición de jazz y performance vocal. Durante su estadía en Estados Unidos amplió sus horizontes musicales incorporando influencias del jazz, la música afroamericana y tradiciones sonoras de regiones como los Balcanes, India, Turquía y Grecia.

Su discografía incluye Doce milongas de amor y un tango desesperado, lanzado en 2020 bajo la producción de Javier Limón, y Buenos Aires, publicado en 2022. Actualmente también desarrolla proyectos junto a reconocidos músicos de la escena nacional como Quique Sinesi y Abel Rogantini.

Con una propuesta que cruza raíz, improvisación y canción, el concierto en La Casa de Lolita se perfila como una oportunidad para descubrir el presente creativo de una de las voces más singulares de la nueva música argentina.