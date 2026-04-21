EN VIVO
Descuentos

Los descuentos y beneficios de Banco Nación y MODO del martes 21 al domingo 27 de abril 2026

Durante esta semana habrá nuevos reintegros y la posibilidad de financiar compras en más de 3 cuotas sin interés. Uno por uno, todos los beneficios.

21 de abril, 2026 | 11.16

Banco Nación renovó sus beneficios y descuentos para clientes con tarjeta de débito, crédito y pagos a través de MODO. Descubrí las promociones y los reintegros que podés aprovechar durante la cuarta semana de abril de 2026: del martes 21 al domingo 27.

Banco Nación y MODO: todos los descuentos disponibles del martes 21 al domingo 27 de abril 

Desde Banco Nación y MODO ofrecen descuentos, reintegros y diferentes posibilidades de financiación para incentivar el consumo y facilitar el ahorro en diferentes rubros. Conocer las promociones permite planificar las compras semanales de manera más eficiente y evitar gastar de más. 

Supermercados y mayoristas

Lunes:

Durante abril, todos los lunes, incluido el 20, cuentan con un 20% de descuento en supermercados. El tope es $25.000, pero la compra mínima debe ser de $75.000.

Banco Nación ofrece descuentos del 20% todos los lunes en supermercados (Créditos: Freepik)

Martes:

  • COTO: 20% de descuento. Tope: $25.000/mes (Compra mín. $60.000).

Miércoles:

  • Carrefour, Maxiconsumo, ChangoMas, RES y Cabrales: 30% de reintegro (MODO/BNA+). Tope: $12.000 semanal por cliente.

Jueves:

  • Mayorista Nini: 20% de descuento. Tope: $20.000 (Sin mínimo de compra).

Viernes:

  • Disco, Vea y Jumbo: 20% de descuento. Tope: $25.000 (Compra mín. $100.000).
  • Día: 20% de reintegro. Tope: $20.000/mes (Compra mín. $30.000).

Sábado:

  • Carrefour: 10% de reintegro (Sin tope ni mínimo de compra).
  • El Nene: 15% de reintegro (MODO/BNA+). Tope: $12.500/mes (Compra mín. $35.000).
  • Disco, Vea y Jumbo: 20% de descuento (Mismas condiciones que el viernes).
  • Día: 20% de reintegro (Mismas condiciones que el viernes).

Domingo:

  • Disco, Vea y Jumbo: 20% de descuento (mismas condiciones que el viernes).

 Especial jubilados en supermercados

De lunes a viernes durante abril, los jubilados tienen un 5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto para quienes cobren haberes en el banco. Pagando con BNA+ MODO. Tope: $5.000 semanales / $20.000 mensuales.

MÁS INFO

Viajes y turismo

Banco Nación ofrece diferentes modalidades de financiamiento para hospedaje, vuelos y paquetes de turismo, dentro del programa Viajá+. Estos son:

  • Aerolíneas Argentinas: 3 cuotas sin interés en vuelos nacionales.
  • Clientes Black y Platinum: 6 cuotas sin interés en vuelos nacionales.
  • Vuelos nacionales: 3, 6 y 12 cuotas sin interés.
  • Paquetes y hoteles: 3 y 9 cuotas sin interés.

Gastronomía

Todos los días hay un 25% de descuento en locales adheridos (Atalaya, El Topo, Antares, etc.). El tope de reintegro es de $10.000 por compra y hay un máximo de 5 transacciones por tarjeta al mes.

Durante abril se puede aprovechar descuentos con tajertas de débito de Banco Nación y con la app MODO

Combustible

Todos los viernes en: 

  • YPF, Axion, Shell, Gulf: 20% de reintegro. Tope: $10.000 al mes.
  • Exclusivo Shell: 5% de reintegro adicional. Tope: $3.000 al mes.

 Salud y Estética

  • Farmacias (Lunes): 3 cuotas sin interés en locales adheridos.
  • Ópticas (Jueves): 10% de descuento (sin tope) + 3 cuotas sin interés en locales adheridos.

 Librerías

Este sábado 25 de abril podés aprovechar promos en Cúspide, El Ateneo y Yenny, ya que hay un 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Tope: $10.000 por compra.

Trending
Papa Francisco
Nuevo mural del Papa Francisco en el Subte: dónde está y por qué emociona a Buenos Aires
Las más vistas