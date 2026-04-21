Los descuentos y beneficios de Banco Nación y MODO del martes 21 al domingo 27 de abril 2026

Los descuentos y beneficios de Banco Nación y MODO del lunes 20 al domingo 27 de abril 2026

Banco Nación renovó sus beneficios y descuentos para clientes con tarjeta de débito, crédito y pagos a través de MODO. Descubrí las promociones y los reintegros que podés aprovechar durante la cuarta semana de abril de 2026: del martes 21 al domingo 27.

Banco Nación y MODO: todos los descuentos disponibles del martes 21 al domingo 27 de abril

Desde Banco Nación y MODO ofrecen descuentos, reintegros y diferentes posibilidades de financiación para incentivar el consumo y facilitar el ahorro en diferentes rubros. Conocer las promociones permite planificar las compras semanales de manera más eficiente y evitar gastar de más.

Supermercados y mayoristas

Lunes:

Durante abril, todos los lunes, incluido el 20, cuentan con un 20% de descuento en supermercados. El tope es $25.000, pero la compra mínima debe ser de $75.000.

Banco Nación ofrece descuentos del 20% todos los lunes en supermercados (Créditos: Freepik)

Martes:

COTO: 20% de descuento. Tope: $25.000/mes (Compra mín. $60.000).

Miércoles:

Carrefour, Maxiconsumo, ChangoMas, RES y Cabrales: 30% de reintegro (MODO/BNA+). Tope: $12.000 semanal por cliente.

Jueves:

Mayorista Nini: 20% de descuento. Tope: $20.000 (Sin mínimo de compra).

Viernes:

Disco, Vea y Jumbo: 20% de descuento. Tope: $25.000 (Compra mín. $100.000).

Tope: $25.000 (Compra mín. $100.000). Día: 20% de reintegro. Tope: $20.000/mes (Compra mín. $30.000).

Sábado:

Carrefour : 10% de reintegro (Sin tope ni mínimo de compra).

: 10% de reintegro (Sin tope ni mínimo de compra). El Nene : 15% de reintegro (MODO/BNA+). Tope: $12.500/mes (Compra mín. $35.000).

: 15% de reintegro (MODO/BNA+). Tope: $12.500/mes (Compra mín. $35.000). Disco, Vea y Jumbo: 20% de descuento (Mismas condiciones que el viernes).

(Mismas condiciones que el viernes). Día: 20% de reintegro (Mismas condiciones que el viernes).

Domingo:

Disco, Vea y Jumbo: 20% de descuento (mismas condiciones que el viernes).

Especial jubilados en supermercados

De lunes a viernes durante abril, los jubilados tienen un 5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto para quienes cobren haberes en el banco. Pagando con BNA+ MODO. Tope: $5.000 semanales / $20.000 mensuales.

Viajes y turismo

Banco Nación ofrece diferentes modalidades de financiamiento para hospedaje, vuelos y paquetes de turismo, dentro del programa Viajá+. Estos son:

Aerolíneas Argentinas: 3 cuotas sin interés en vuelos nacionales.

Clientes Black y Platinum: 6 cuotas sin interés en vuelos nacionales.

Vuelos nacionales: 3, 6 y 12 cuotas sin interés.

Paquetes y hoteles: 3 y 9 cuotas sin interés.

Gastronomía

Todos los días hay un 25% de descuento en locales adheridos (Atalaya, El Topo, Antares, etc.). El tope de reintegro es de $10.000 por compra y hay un máximo de 5 transacciones por tarjeta al mes.

Durante abril se puede aprovechar descuentos con tajertas de débito de Banco Nación y con la app MODO

Combustible

Todos los viernes en:

YPF, Axion, Shell, Gulf : 20% de reintegro. Tope: $10.000 al mes.

: 20% de reintegro. Tope: $10.000 al mes. Exclusivo Shell: 5% de reintegro adicional. Tope: $3.000 al mes.

Salud y Estética

Farmacias (Lunes) : 3 cuotas sin interés en locales adheridos.

: 3 cuotas sin interés en locales adheridos. Ópticas (Jueves): 10% de descuento (sin tope) + 3 cuotas sin interés en locales adheridos.

Librerías

Este sábado 25 de abril podés aprovechar promos en Cúspide, El Ateneo y Yenny, ya que hay un 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Tope: $10.000 por compra.