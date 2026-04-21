Los descuentos y beneficios de Banco Nación y MODO del martes 21 al domingo 27 de abril 2026

Banco Nación renovó sus beneficios y descuentos para clientes con tarjeta de débito, crédito y pagos a través de MODO. Descubrí las promociones y los reintegros que podés aprovechar durante la cuarta semana de abril de 2026: del martes 21 al domingo 27.
Banco Nación y MODO: todos los descuentos disponibles del martes 21 al domingo 27 de abril
Desde Banco Nación y MODO ofrecen descuentos, reintegros y diferentes posibilidades de financiación para incentivar el consumo y facilitar el ahorro en diferentes rubros. Conocer las promociones permite planificar las compras semanales de manera más eficiente y evitar gastar de más.
Supermercados y mayoristas
Lunes:
Durante abril, todos los lunes, incluido el 20, cuentan con un 20% de descuento en supermercados. El tope es $25.000, pero la compra mínima debe ser de $75.000.
Martes:
- COTO: 20% de descuento. Tope: $25.000/mes (Compra mín. $60.000).
Miércoles:
- Carrefour, Maxiconsumo, ChangoMas, RES y Cabrales: 30% de reintegro (MODO/BNA+). Tope: $12.000 semanal por cliente.
Jueves:
- Mayorista Nini: 20% de descuento. Tope: $20.000 (Sin mínimo de compra).
Viernes:
- Disco, Vea y Jumbo: 20% de descuento. Tope: $25.000 (Compra mín. $100.000).
- Día: 20% de reintegro. Tope: $20.000/mes (Compra mín. $30.000).
Sábado:
- Carrefour: 10% de reintegro (Sin tope ni mínimo de compra).
- El Nene: 15% de reintegro (MODO/BNA+). Tope: $12.500/mes (Compra mín. $35.000).
- Disco, Vea y Jumbo: 20% de descuento (Mismas condiciones que el viernes).
- Día: 20% de reintegro (Mismas condiciones que el viernes).
Domingo:
- Disco, Vea y Jumbo: 20% de descuento (mismas condiciones que el viernes).
Especial jubilados en supermercados
De lunes a viernes durante abril, los jubilados tienen un 5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto para quienes cobren haberes en el banco. Pagando con BNA+ MODO. Tope: $5.000 semanales / $20.000 mensuales.
MÁS INFO
Viajes y turismo
Banco Nación ofrece diferentes modalidades de financiamiento para hospedaje, vuelos y paquetes de turismo, dentro del programa Viajá+. Estos son:
- Aerolíneas Argentinas: 3 cuotas sin interés en vuelos nacionales.
- Clientes Black y Platinum: 6 cuotas sin interés en vuelos nacionales.
- Vuelos nacionales: 3, 6 y 12 cuotas sin interés.
- Paquetes y hoteles: 3 y 9 cuotas sin interés.
Gastronomía
Todos los días hay un 25% de descuento en locales adheridos (Atalaya, El Topo, Antares, etc.). El tope de reintegro es de $10.000 por compra y hay un máximo de 5 transacciones por tarjeta al mes.
Combustible
Todos los viernes en:
- YPF, Axion, Shell, Gulf: 20% de reintegro. Tope: $10.000 al mes.
- Exclusivo Shell: 5% de reintegro adicional. Tope: $3.000 al mes.
Salud y Estética
- Farmacias (Lunes): 3 cuotas sin interés en locales adheridos.
- Ópticas (Jueves): 10% de descuento (sin tope) + 3 cuotas sin interés en locales adheridos.
Librerías
Este sábado 25 de abril podés aprovechar promos en Cúspide, El Ateneo y Yenny, ya que hay un 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Tope: $10.000 por compra.