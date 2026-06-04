Andreeva derrota a Kostyuk y se clasifica para la final del Abierto de Francia

Abierto de Francia

La adolescente rusa Mirra Andreeva se clasificó para su primera final de ‌Grand Slam el jueves, ‌tras imponerse con contundencia por 6-1 y 6-3 a la ucraniana Marta Kostyuk en una semifinal del Abierto de Francia cargada de tensión política.

La octava cabeza de serie tomó el control desde el principio y nunca aflojó su ​dominio del partido, ⁠arrollando a Kostyuk con su profundidad y ‌agresividad en la pista Philippe Chatrier. ⁠Ahora disputará la final contra ⁠la vencedora del partido entre su compatriota Diana Shnaider o la polaca Maja Chwalinska, procedente de la ⁠fase previa.

Como viene siendo habitual entre ​las jugadoras ucranianas desde la invasión ‌rusa de su país ‌en 2022, Kostyuk no posó para la tradicional ⁠fotografía previa al partido con su rival y no hubo apretón de manos en la red ni antes ni después del encuentro.

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Andreeva, ​de 19 ‌años, se puso rápidamente con una ventaja de 4-0 en el primer set y no se detuvo en el tercer enfrentamiento entre ambas jugadoras, tras haber ganado ⁠la ucraniana los dos primeros.

Kostyuk amenazó brevemente con darle emoción al partido en el segundo set, pero la rusa acabó rápidamente con cualquier esperanza de remontada antes de cerrar el partido con su servicio y completar una actuación dominante.

"Sigo muy nerviosa, estaba ‌muy nerviosa de cara a este partido, ya que ella ha tenido una temporada increíble, no había perdido en tierra batida, así que eso me presionaba", dijo Andreeva.

"Es una jugadora increíble, una ‌rival difícil, así que estoy muy contenta con mi juego. Me alegro de haberme vengado de la final ‌de Madrid ⁠y de haber llegado a mi primera final de Grand Slam", señaló. "Con todas ​estas sensaciones juntas, nunca había sentido nada parecido; estoy muy emocionada por jugar el último partido aquí en París".

(Editado en español por Carlos Serrano)