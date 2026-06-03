Impacto en el fútbol argentino: Rosario Central echó a Jorge Almirón y no es más el DT

Rosario Central decidió echar a Jorge Almirón del cargo de entrenador después de la derrota por 3 a 0 frente a Estudiantes de La Plata en los 32vos de final de la Copa Argentina. A pesar de que no hubo un anuncio oficial por parte del club, el DT con paso por Boca Juniors sería apartado de cara al segundo semestre; bajo su mando, el 'Canalla' alcanzó las semifinales del Torneo Apertura (cayó en esa instancia frente a River Plate) y se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores.
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