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Fútbol Argentino

Impacto en el fútbol argentino: Rosario Central echó a Jorge Almirón y no es más el DT

Rosario Central echó a Jorge Almirón después de la eliminación del equipo frente a Estudiantes de La Plata por Copa Argentina. Los números del entrenador en el 'Canalla'.

03 de junio, 2026 | 13.36

Rosario Central decidió echar a Jorge Almirón del cargo de entrenador después de la derrota por 3 a 0 frente a Estudiantes de La Plata en los 32vos de final de la Copa Argentina. A pesar de que no hubo un anuncio oficial por parte del club, el DT con paso por Boca Juniors sería apartado de cara al segundo semestre; bajo su mando, el 'Canalla' alcanzó las semifinales del Torneo Apertura (cayó en esa instancia frente a River Plate) y se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores.

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