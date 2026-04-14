El descuento del 10% en un hipermercado que se activa en menos de 24 hs con Cuenta DNI.

El Banco Provincia lanzó un exclusivo descuento para quienes usen Cuenta DNI este miércoles 15 de abril en compras en Carrefour. El hipermercado habilitará en menos de 24 horas un descuento del 10%, que volverá a estar disponible el próximo sábado. El descuento se aplica en el momento del pago en línea de caja y no tiene tope de reintegro.

Vale aclarar que la promoción solo está disponible para aquellos que paguen con dinero disponible en la billetera virtual. Asimismo, el beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Por último, se excluyen de la promoción productos frescos, como quesos y fiambres, pescadería fresca, frutas y verduras, panadería, carnicería y platos preparados.

Carrefour tiene un 10% de descuento con Cuenta DNI los miércoles y sábados.

La promoción estará disponible durante todos los miércoles de abril de 2026 y en todo el país. En este sentido, desde las bases y condiciones indican que aplica en las sucursales Maxi, Market, Express e Hiper, por lo que la única excepción es la tienda digital. Por último, es acumulable con productos que ya se encuentren en oferta, aunque no se puede combinar con otras promociones o descuentos vigentes.

Cómo es el descuento del 10% de los sábados en Carrefour

Si bien el descuento de los sábados en Carrefour también es del 10%, hay ciertas condiciones que cambian. Por un lado, no aplica a compras a través de Maxi ni tienda digital, y a diferencia de la exclusión de productos frescos de los días miércoles, los sábados los que quedan excluídos son los electrodomésticos.

El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales, a la vez que es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. La mejor parte es que es acumulable con todas las promociones vigentes.

Dados sus términos, para quienes quieran realizar la compra semanal o del mes, conviene utilizar el beneficio del día sábado, dado que si bien es del 10% igual que el miércoles, aquel en cambio es acumulable con otras promociones y solamente excluye electrodomésticos.

Para conocer más beneficios, tanto en Carrefour como otros hipermercados y áreas, se puede visitar la página de Cuenta DNI y dirigirse a la parte de beneficios. Allí el Banco Provincia postea todas sus promociones vigentes del mes y detalla cuáles son las ofertas y las condiciones que aplican.