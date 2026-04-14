Cuenta DNI: los descuentos que hay para el martes 14 de abril 2026

Cuenta DNI.

En un contexto de bolsillo ajustado y consumo en retracción, las billeteras virtuales vuelven a jugar un rol central para poder llegar a fin de mes. Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, renueva este martes 14 de abril una serie de beneficios que pueden marcar la diferencia en las compras cotidianas.

La clave no está solo en los porcentajes de descuento, sino en entender los topes, las condiciones y los rubros estratégicos. Desde mayoristas hasta transporte público, el menú de promociones permite combinar ahorros y alcanzar reintegros significativos en una sola jornada.

Mayoristas y supermercados: el ahorro fuerte del día de Cuenta DNI

El plato fuerte del martes está en Nini Mayorista, con un 15% de descuento y un tope de reintegro de $20.000 por persona. Es uno de los beneficios más potentes del día, ideal para compras grandes o abastecimiento mensual.

Además, quienes sean jubilados y cobren a través del Banco Provincia suman un 5% extra con tope de $5.000, lo que amplía aún más el margen de ahorro. Eso sí: el beneficio es exclusivo para pagos con dinero en cuenta desde Cuenta DNI y no aplica si se utiliza QR de otras billeteras.

Cuenta DNI.

En paralelo, los supermercados mantienen promociones durante toda la semana, también con un 5% adicional para jubilados, lo que consolida una estrategia que busca sostener el consumo básico en medio de la inflación persistente.

Librerías, comercios de cercanía y marcas: otras promociones de Cuenta DNI

Para gastos más chicos pero constantes, las librerías ofrecen un 10% de descuento sin tope los lunes y martes, una oportunidad poco habitual en este rubro.

Los comercios de cercanía —incluidas carnicerías, granjas y pescaderías— mantienen un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en consumos.

También siguen vigentes los beneficios en marcas reconocidas como Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido, con un 30% de ahorro todos los días y un tope mensual de $15.000 por marca y por persona. Un combo que mezcla consumo cotidiano con pequeños gustos.

Transporte, ferias y universidades: beneficios menos visibles de Cuenta DNI pero clave

Uno de los beneficios más llamativos —aunque menos difundido— es el 100% de ahorro en transporte público, pagando con NFC y tarjeta Visa Débito vinculada a la app. El tope es de $10.000 mensuales y el reintegro se acredita entre 20 y 30 días después.

A esto se suman las ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de descuento diario y tope semanal de $6.000, y los comercios en universidades, que replican el mismo esquema.