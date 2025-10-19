Caso Loan y las últimas noticias hoy 19 de octubre: el minuto a minuto de su búsqueda

El perito José Mazzei, designado por la familia del niño, afirmó que el secuestro no tenía como objetivo inicial a Loan, sino a otro niño presente aquel día.

Según esta hipótesis, el plan se habría modificado de manera abrupta cuando el pequeño de 5 años apareció en el almuerzo familiar en el paraje El Algarrobal.

“Tenía menor dificultad para ser manipulado”, explicó el perito al medio ANDASUR.