El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A más 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.
Caso Loan: denuncian la existencia de un "pacto de silencio" por una "cuestión intrafamiliar"
En VIVO - Actualizado hace 22 minutos
Hace 24 minutos
La hipótesis del pacto de silencio
En diálogo con el sitio radial El Gíglico de la pcia. de Corrientes, el abogado de Mónica Millapi, Jorge Monti, apuntó contra la familia y aseguró que, desde un principio, "se manoseó mucho el caso" para desorientar la investigación.
"Mi función es defender a Ramírez y Millapi, no quiero entrar en acusaciones", comenzó el representante de los amigos de la familia de Loan. Sin embargo, dio su hipótesis sobre lo ocurrido con el pequeño: "Se trata de una cuestión intrafamiliar donde existe un pacto de silencio y nadie quiere hablar para no involucrarse entre ellos".
Hace 1 hora
Caso Loan: la jueza del caso denunció hostigamientos y pide intervención de Magistratura
Hace 1 hora
Caso Loan: cuándo será el juicio por la desaparición del niño
Hace 1 hora
Caso Loan: rechazaron la recusación de un fiscal en la causa paralela
La Justicia de Corrientes rechazó la recusación del fiscal general Carlos Shaefer en la causa que investiga la supuesta manipulación de testimonios en la presunta sustracción y ocultamiento del menor.
Caso Loan y las últimas noticias hoy 12 de octubre: el minuto a minuto de su búsqueda.
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A más 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.