Caso Loan: denuncian la existencia de un "pacto de silencio" por una "cuestión intrafamiliar"

En diálogo con el sitio radial El Gíglico de la pcia. de Corrientes, el abogado de Mónica Millapi, Jorge Monti, apuntó contra la familia y aseguró que, desde un principio, "se manoseó mucho el caso" para desorientar la investigación.

"Mi función es defender a Ramírez y Millapi, no quiero entrar en acusaciones", comenzó el representante de los amigos de la familia de Loan. Sin embargo, dio su hipótesis sobre lo ocurrido con el pequeño: "Se trata de una cuestión intrafamiliar donde existe un pacto de silencio y nadie quiere hablar para no involucrarse entre ellos".