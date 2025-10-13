El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A más 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: cuándo será el juicio por la desaparición del niño
En VIVO - Actualizado hace 8 minutos
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
Caso Loan: rechazaron la recusación de un fiscal en la causa paralela
La Justicia de Corrientes rechazó la recusación del fiscal general Carlos Shaefer en la causa que investiga la supuesta manipulación de testimonios en la presunta sustracción y ocultamiento del menor.
Caso Loan y las últimas noticias hoy 12 de octubre: el minuto a minuto de su búsqueda.
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A más 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 2 horas
Revés en el caso Loan: rechazaron un pedido del fiscal de la causa paralela
El pedido lo realizó la defensa de Nicolás Soria, uno de los acusados de manipulación de testimonio en la causa paralela a la desaparición de Loan.
La Justicia de Corrientes dictó un nuevo fallo en torno a la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal. En esta oportunidad, el Tribunal Oral Federal rechazó la recusación presentada contra el fiscal general Carlos Shaefer, quien interviene en la causa paralela que investiga presuntas irregularidades durante la búsqueda inicial del menor.
Hace 3 horas
Caso Loan: las definiciones del juicio en medio de la incertidumbre de la causa
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.