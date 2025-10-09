El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: las definiciones del juicio en medio de la incertidumbre de la causa
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
Hace 2 horas
Caso Loan: el desesperado pedido de la familia del niño por el juicio
Caso Loan: el desesperado pedido de la familia del niño por el juicio
Hace 3 horas
Caso Loan: el pedido urgente de la jueza de la causa que encendió las alertas
Caso Loan y las últimas noticias hoy 7 de octubre: el minuto a minuto de su búsqueda
Hace 4 horas
La jueza del caso Loan rompió el silencio: “Seguimos buscándolo"
Cristina Pozzer Penzo ratificó la búsqueda de Loan, el niño de cinco años que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, en Corrientes. "Necesitamos saber dónde está y qué pasó", aseguró.
A casi un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez en la localidad 9 de julio, en Corrientes, la jueza del caso Cristina Pozzer Penzo ratificó su búsqueda.