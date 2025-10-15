El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A más 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: la jueza del caso denunció hostigamientos y pide intervención de Magistratura
La jueza Pozzer Penzo denunció hostigamientos y ataques
La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, denunció hostigamiento y persecución sindical a diversos trabajadores de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y también a su secretario general, Julio Piumato.
Dicha presentación fue realizada ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. "Que se intime al gremio a cesar con los ataques, calumnias e injurias que buscan condicionar el proceso disciplinario", indicó su abogada.
"Este accionar está contaminando, direccionando e inclusiva coaccionando a los consejeros", advirtieron Pozzer Penzo y su letrada, reclamando una intervención "urgente" del Consejo de la Magistratura.
Caso Loan: el desesperado pedido de la familia del niño por el juicio
Caso Loan: el desesperado pedido de la familia del niño por el juicio
Caso Loan: rechazaron la recusación de un fiscal en la causa paralela
La Justicia de Corrientes rechazó la recusación del fiscal general Carlos Shaefer en la causa que investiga la supuesta manipulación de testimonios en la presunta sustracción y ocultamiento del menor.
Caso Loan: cuándo será el juicio por la desaparición del niño
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A más 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.