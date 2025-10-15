Caso Loan: la jueza del caso denunció hostigamientos y pide intervención de Magistratura

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, denunció hostigamiento y persecución sindical a diversos trabajadores de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y también a su secretario general, Julio Piumato.

Dicha presentación fue realizada ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. "Que se intime al gremio a cesar con los ataques, calumnias e injurias que buscan condicionar el proceso disciplinario", indicó su abogada.

"Este accionar está contaminando, direccionando e inclusiva coaccionando a los consejeros", advirtieron Pozzer Penzo y su letrada, reclamando una intervención "urgente" del Consejo de la Magistratura.