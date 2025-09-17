EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: qué dijeron los últimos testigos en la causa por desaparición

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 1 hora

El testimonio de un vecino de Loan sobre qué pasó con el nene

Loan permanece desaparecido desde hace más de un año y hay siete imputados que se someterán a un juicio oral. Sin embargo, aún hay muy pocas certezas sobre lo que le podría haber pasado al nene de 5 años. 

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, en la provincia de Corrientes. Desde entonces, más allá de una intensa búsqueda y una gran cobertura mediática en todo el país, nada se ha sabido del paradero del nene de 5 años. Ahora, un vecino de la familia Peña dio su testimonio y habló del dolor que ha causado en el pueblo la desaparición del niño. 

Hace 2 horas

El impacto del caso Loan en Corrientes: "Dividida en dos partes"

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio del 2024 y hasta la actualidad, no se sabe nada de su paradero. Qué pasó con la localidad de 9 de Julio y cómo es el clima social.

La última foto de Loan durante el almuerzo familiar.

El 13 de junio del 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad de 9 de Julio. Se encontraba con otros niños jugando en un naranjal, en las inmediaciones de la casa de su abuela Catalina. Repentinamente, lo perdieron de vista y desde aquel momento, a más de 12 meses de su desaparición, no se sabe nada de él. Las acusaciones, hipótesis y sospechosos fueron muchos; mientras tanto, la provincia de Corrientes quedó detenida en el tiempo. "Está dividida en dos partes", indicaron.

Hace 2 horas

La nueva pista en el caso Loan que aportó un testigo reservado

La nueva pista en el caso Loan que aportó un testigo reservado

Hace 3 horas

Caso Loan: declaró un testigo de identidad reservada y señaló una laguna

