Caso Loan: los últimos movimientos que conmueven la causa

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 1 hora

Caso Loan: por qué se cayó la audiencia de la testigo clave

Hace 1 hora

Caso Loan: declara la nuera de Caillava, una de las detenidas

Se trata de la declaración de María Regina Escobar, esposa de uno de los hijos de Caillava, la ex funcionaria municipal.

Un nuevo testimonio aportaría datos clave en la investigación del caso Loan. La causa que intenta reconstruir qué pasó con el niño de 5 años desaparecido desde el 13 de junio del 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, podría dar un salto significativo.

Hace 2 horas

Clave en la búsqueda de Loan: María Regina Escobar

La esposa del hijo de una de las imputadas fue la primera en alertar sobre la desaparición del menor. ¿Por qué aún no fue indagada y qué piden los abogados de la familia?

María Regina Escobar se convirtió en un personaje fundamental en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Esposa de Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava –una de las principales imputadas–, fue la primera persona que comentó la desaparición del menor a un contacto clave, aunque hasta ahora la Justicia no la ha indagado.

