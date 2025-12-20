EN VIVO
Desaparición de Loan

Nuevo escándalo en el caso Loan: por qué se cayó la audiencia de la testigo clave

En VIVO - Actualizado hace 24 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 2 horas

Por qué se cayó la audiencia clave de Escobar

Este jueves, se sumó un nuevo escándalo en la causa Loan. La declaración de María Regina Escobar, nuera de María Victoria Caillava, fue suspendida luego de que la testigo no se presentara en los Tribunales de Corrientes.

 

Escobar, esposa del hijo de Caillava, Jorge Bertón -imputado en la causa-, se ausentó en la audiencia ante la jueza Pozzer Penzo. Según explicaron fuentes oficiales, la mujer "no pude llegar" porque se encontraba en el campo.

 

En principio, habría sido reprogramada para el próximo martes 23 de diciembre a las 7 de la mañana; aunque todavía no quedó confirmada la fecha.

Hace 3 horas

Fue la primera en comentar la desaparición de Loan a una persona clave

María Regina Escobar es una pieza clave en la búsqueda de Loan Danilo Peña. Esta mujer es esposa del hijo de Victoria Caillava, una de las imputadas principales del caso y fue la primera en comentar la desaparición de Loan.

Entre las diversas medidas que están siendo9 solicitadas a la Justicia por los abogados de la familia de Loan Danilo Peña, una de las principales es el pedido de indagatoria para María Regina Escobar. Escobar es la esposa de Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava, una de las principales imputadas en el caso, quien presuntamente habría participado en la sustracción del menor.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Caso Loan: quién es quién en la investigación por la desaparición

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Leer la nota completa

Hace 4 horas

Caso Loan: impactantes detalles de la desaparición del niño

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Leer la nota completa
Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas