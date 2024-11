Derrumbe en Villa Gesell: el dueño del hotel rompió el silencio y apuntó contra el municipio

El Hotel Dubrovnik, tras el derrumbe.

A una semana del derrumbe en Villa Gesell, Antonio Arcos, nuevo dueño del Apart Hotel Dubrovnik, rompió el silencio y se defendió por las acusaciones que recaen sobre él. Fue a través de su abogado defensor, quien aseguró que las obras que se llevaban adelante en el edificio "no eran clandestinas" ya que tenían la autorización del municipio. Sus dichos contradicen el comunicado emitido por las autoridades de Villa Gesell, quien en su momento sostuvieron que la estructura del hotel se modificó "de manera ilegal e irregular".

En diálogo con la prensa, el abogado Maximiliano Osini se refirió a lo expresado por las autoridades municipales y sostuvo que "la obra no era clandestina, no estaba paralizada y lo estamos documentando". En esa línea, detalló: "El dia 20 de agosto se paraliza y el mismo día, la arquitecta contratada por mi cliente presenta la documentación y se archiva la causa. Acá lo preocupante es que el intendente (Gustavo Barrera) haya parcializado la información. Más que nada porque es una falta de respeto a las víctimas. Esto no es así, está en el expediente municipal. El mismo día 20 la obra se reanuda y se continúa".

A su vez, en declaraciones a TN, el letrado de Arcos manifestó que su representado adquirió el hotel en abril de este año y que mantenía "una muy buena relación" con la ex propietaria, ahora fallecida, María Rosa Stefanic. "Mi representado no toma posesión del hotel. De hecho Rosa continúa viviendo en el hotel y fiscaliza las obras", añadió. Mientras que en la misma línea, aseguró que Stefanic era amiga del arquitecto Jorge Enrique Bonavita, quien no contaba matricula para trabajar y hoy se encuentra detenido. "No sabía que el arquitecto no tenía matrícula. Cuando se advierte, se designa una arquitecta matriculada que es la que continúa con la obra. Mi defendido despidió al arquitecto el día que se enteró lo de la matrícula", marcó.

Por otro lado, Osini apuntó que "se equivocó el intendente" causando un perjuicio al dueño del hotel y que este cuenta con "el acta presentada por la arquitecta" que lleva la firma del funcionario municipal responsable que dio el OK para continuar con los trabajos. "El intendente omitió, no mintió", lanzó. Y añadió: "Hay que ver qué sale en la pericia documental y quién firmó las autorizaciones. Se están peritando teléfonos y expedientes".

Sobre el cierre de la nota, el abogado manifestó que en los últimos videos filtrados se observa cómo los obreros trabajan en la parte del edificio que no se derrumbó; algo que será sometido a pericias en los próximos días. "(Arcos) El día que tomó conocimiento, quedó bajo tratamiento. Tiene 79 años, está muy afectado por la situación. Invirtió mucho dinero y no esperaba que suceda esto. No tenía la posesión completa del hotel. Necesita respuestas del Estado para saber qué pasó", cerró.

El comunicado de la Municipalidad: "Ilegal e irregular"

A pocas horas del derrumbe, la Municipalidad de Villa Gesell lanzó un duro comunicado acusando a quienes trabajaban en las obras por llevarlas adelante "sin la autorización correspondiente". Si bien señalaron que no podía hablar con exactitud de las causas de dicha tragedia, "sí se puede afirmar que en la parte colapsada se habría estado modificando la estructura de forma ilegal e irregular". Dicha versión fue ratificada, tiempo más tarde, por el propio intendente de la localidad.

Respecto a la fecha mencionada por el abogado de Arcos –el pasado 20 de agosto–, desde la Municipalidad aclaran que la Dirección de Edificios Privados y Espacios Públicos "detecta y paralizar trabajos que se están realizando en el interior de la propiedad, sin contar con la debida autorización" y que, seguido de ello, se intima a los propietarios. "Solicitan mediante un aviso de obra la autorización únicamente de las siguientes tareas: cambio de carpinterías, cambios de revestimientos de pisos, pintura interior, cambio de revestimiento de baños y retiro de mesadas", indicaron.