Un estudio de Yale vincula la mala letra con mayor agilidad mental.

Si alguna vez te criticaron por tu mala caligrafía, tenemos buenas noticias para contarte. Según un estudio de la prestigiosa Universidad de Yale, escribir con letra desprolija podría ser un indicador de inteligencia superior. La ciencia sugiere que priorizar el contenido sobre la estética al escribir podría revelar mucho sobre tus capacidades mentales.

¿Qué dice el estudio de Yale?

El estudio, publicado en The American Journal of Psychology, analizó la relación entre la caligrafía y el rendimiento académico. Los investigadores descubrieron que muchos estudiantes con alto rendimiento académico tenían una letra poco estética, pero con una ortografía impecable.

Según el profesor Arnold L. Gesell, miembro del equipo de investigación, "los niños con mala letra mostraban altas habilidades mentales y agilidad mental sobre el promedio". La hipótesis es que su cerebro procesa la información más rápido de lo que sus manos pueden escribir, por lo que priorizan el contenido sobre la forma.

La conexión entre cerebro y escritura

Howard Gardner, investigador de la Universidad de Harvard, respalda esta idea. Según él, "es posible que una persona tenga un Coeficiente Intelectual más alto con una mente creativa si su caligrafía es mala". Esto se debería a un desajuste entre la velocidad del cerebro y la capacidad de los músculos de la mano para escribir de manera prolija.

En otras palabras, si tu cerebro va a mil por hora, es probable que tu letra no sea la más bonita. Pero eso no significa que no seas inteligente. Al contrario, podría ser una señal de que tu mente está más enfocada en las ideas que en la estética.

Escribir a mano activa más áreas del cerebro que usar un teclado.

Los beneficios de escribir a mano

Más allá de la relación entre la caligrafía y la inteligencia, varios estudios demostraron que escribir a mano tiene beneficios cognitivos únicos. Por ejemplo:

Mejora la memoria : Según Naomi Susan Baron, profesora de la American University, "las personas recuerdan mejor las cosas que han escrito manualmente que las que escriben en un ordenador".

Estimula la concentración : Escribir a mano es una actividad compleja que requiere coordinación entre la mente y el cuerpo, lo que ayuda a mejorar la atención.

Activa más áreas del cerebro: Un estudio de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología encontró que la actividad cerebral es mucho mayor al escribir a mano que al teclear.

El impacto de la tecnología en la escritura

Con el avance de la tecnología, la escritura manual perdió su protagonismo. Muchas escuelas ya no enseñan cursiva, y la mayoría de las comunicaciones se realizan de manera digital. Sin embargo, los expertos advierten sobre los efectos negativos de esta tendencia.

Audrey van der Meer, neuropsicóloga y autora de un estudio reciente, explica que "cuando se escribe a mano, se utiliza la mayor parte del cerebro para hacer el trabajo". En cambio, al teclear, solo se activan zonas reducidas del cerebro. Esto sugiere que, aunque la tecnología sea más práctica, la escritura manual sigue siendo clave para el desarrollo cognitivo.

La mala caligrafía podría ser señal de un cerebro que piensa rápido.

¿Mala letra = inteligencia superior?

Si bien el estudio de Yale causó gran interés, el debate sigue abierto. Algunos expertos sostienen que la mala caligrafía puede ser un signo de agilidad mental, mientras que otros afirman que no se puede generalizar. La inteligencia es un concepto complejo que no puede medirse solo por la forma en que escribís.

Lo que sí parece claro es que la escritura a mano tiene un valor importante en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Así que, si tenés mala letra, no te preocupes: podría ser una señal de que tu cerebro está demasiado ocupado pensando en cosas más importantes.