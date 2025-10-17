Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 17 de octubre

La billetera digital del Banco Provincia es la aliada número uno del ahorro bonaerense.

Mientras la inflación erosiona los bolsillos y los precios parecen no encontrar techo, las promociones de Cuenta DNI se convirtieron en una herramienta de supervivencia para miles de bonaerenses. Este mes, la billetera digital del Banco Provincia refuerza su calendario de descuentos, con beneficios que apuntan al consumo cotidiano —como carnicerías, ferias y farmacias— y otros pensados para fechas especiales, como el fin de semana del Día de la Madre.

En plena carrera de precios y con la canasta básica en alza, las rebajas de Cuenta DNI ofrecen un respiro. Hoy, viernes 17, se activa el tradicional 20% de descuento en comercios de cercanía, y el fin de semana promete más: gastronomía con rebajas del 30% y topes ampliados para festejar sin que el ticket se dispare.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI que podés aprovechar hoy

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona. El beneficio se alcanza con compras de hasta $20.000. Ideal para almacenes, verdulerías, kioscos y panaderías.

20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona. El beneficio se alcanza con compras de hasta $20.000. Ideal para almacenes, verdulerías, kioscos y panaderías. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanal (equivalente a compras por $15.000). Es uno de los rubros más aprovechados por quienes buscan productos frescos a precios populares.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanal (equivalente a compras por $15.000). Es uno de los rubros más aprovechados por quienes buscan productos frescos a precios populares. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos dentro de universidades públicas bonaerenses. También con tope de $6.000 semanales.

Si bien hoy no aplica, vale marcar la fecha: el sábado 18 y domingo 19 llega la promoción por el Día de la Madre, con 30% de descuento en gastronomía y un tope de $8.000 (que se alcanza con consumos de hasta $26.700).

Cuenta DNI.

Otros descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este mes

El mes también incluye beneficios en carnicerías, granjas y pescaderías (35% de descuento el sábado 11, con tope de $6.000), además de rebajas en librerías, farmacias y perfumerías. En estos últimos rubros, los descuentos son del 10% sin tope los lunes, martes, miércoles y jueves, según el caso.

Para quienes prefieren financiar sus compras, los comercios de cercanía no alimentarios también ofrecen tres cuotas sin interés todos los días, al utilizar tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.