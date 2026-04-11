Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 11 de abril 2026

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios.

En abril de 2026 y en cada fin de semana, las promociones bancarias y las billeteras virtuales se transforman en grandes aliadas para quienes buscan poder ahorrar algo de dinero y conseguir gastar poco cada día. Los descuentos con Cuenta DNI -del Banco Provincia- en determinados productos pueden significar la posibilidad de hacerle frente a la inflación y encontrar grandes oportunidades, como los grandes descuentos en carnicerías.

Cada peso cuenta y en estos tiempos se busca gastar lo menos posible. Las billeteras virtuales son en ese sentido una herramienta clave en el consumo cotidiano. Cuenta DNI, una de las billeteras más utilizadas en la provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad de Buenos Aires, renueva en abril de 2026 una batería de beneficios que buscan aliviar el gasto semanal, algo que puede ser fundamental en estos tiempos.

Qué descuentos hay con Cuenta DNI este sábado

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

La billetera virtual del Banco Provincia ofrece grandes beneficios.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI