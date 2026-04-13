Cuenta DNI: los descuentos que hay para el lunes 13 de abril 2026

Cuenta DNI.

En un contexto económico donde cada peso cuenta, las promociones de Cuenta DNI es una herramienta central para miles de usuarios en la provincia de Buenos Aires. Este lunes 13 de abril de 2026 no es la excepción: hay beneficios activos en múltiples rubros, con porcentajes que van del 10% al 40% y hasta reintegros totales en transporte.

La estrategia del Banco de la Provincia de Buenos Aires busca sostener el consumo en sectores clave, en línea con políticas que, desde la pandemia en adelante, buscan dinamizar la economía local.

Descuentos del lunes con Cuenta DNI: librerías y comercios de barrio

Uno de los beneficios destacados del lunes es el 10% de descuento en librerías adheridas, vigente también los martes y sin tope de reintegro. Es una oportunidad clave en un rubro golpeado por la caída del consumo cultural.

A esto se suma el 20% de ahorro en comercios de cercanía, que incluye carnicerías, de lunes a viernes. En este caso, el tope es de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos. Además, hay un 10% de descuento general sin tope, aunque con condiciones: no aplica para usuarios con deudas en el banco ni para pagos mediante QR de otras billeteras.

Cuenta DNI.

Ahorros fuertes con Cuenta DNI: marcas, supermercados y ferias

El esquema de beneficios se amplía con opciones más agresivas en términos de ahorro. Hay un 30% de descuento en marcas destacadas todos los días, con un tope mensual de $15.000 por marca. Entre ellas aparecen nombres como Havanna, Lucciano’s y Grido.

En paralelo, los supermercados mantienen promociones toda la semana, con un plus del 5% para jubilados y pensionados que cobran a través del banco. También se destacan los descuentos del 40% en ferias, mercados y universidades bonaerenses, con un tope de $6.000 semanal.

Transporte gratis con la billetera digital Cuenta DNI

Uno de los beneficios más llamativos sigue siendo el 100% de ahorro en transporte público, con un tope mensual de $10.000. Para acceder, es necesario pagar con tecnología NFC usando la tarjeta Visa Débito vinculada a la billetera digital, una opción disponible solo en dispositivos Android.

Sin embargo, hay condiciones que no se pueden pasar por alto: los descuentos aplican únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta dentro de la app y no son válidos con códigos QR de otras billeteras como Mercado Pago. Además, los reintegros pueden demorar entre 20 y 30 días en acreditarse.