Cómo ahorrar $6.000 en carnicerías con Cuenta DNI en septiembre 2025: el día para comprar con descuento

Septiembre no es uno más para el Banco Provincia: celebra sus 203 años desde que abrió sus puertas por primera vez, aquel 6 de septiembre de 1822. Para celebrarlo, la billetera digital Cuenta DNI lanzó una serie de promociones especiales en gastronomía, ferias y supermercados. Pero la que más expectativas genera entre los bonaerenses es el de hasta $6.000 de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías.

El beneficio ya se activó el sábado 6, pero quienes no lo aprovecharon —o buscan repetir la jugada— tienen una última oportunidad el sábado 20 de septiembre. Con una inflación que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), sigue acelerando en alimentos básicos, este tipo de promos se convirtieron en una herramienta clave para familias, jubilados y estudiantes que ajustan cada peso.

Cuándo y cómo aprovechar el descuento en carnicerías

Cuenta DNI ofrece un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías para el sábado 20 de septiembre, con un tope de $6.000. Ese monto se alcanza con consumos de $17.000, lo que convierte a la promoción en un verdadero alivio frente a los precios actuales de la carne.

El ahorro no solo impacta en la mesa familiar, también refleja una estrategia política del Banco Provincia, que busca consolidar a Cuenta DNI como la billetera digital más utilizada en territorio bonaerense.

Septiembre 2025 trae una oportunidad inmejorable para ahorrar en carnicerías con Cuenta DNI.

Uno por uno, más descuentos por el aniversario del Banco Provincia

Como parte de la celebración de su cumpleaños 203, la entidad lanzó una serie de beneficios adicionales:

Gastronomía: 30% de descuento el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, con tope de $8.000 (equivalente a $26.700 en consumos).

30% de descuento el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, con tope de $8.000 (equivalente a $26.700 en consumos). Comercios de cercanía: 20% los viernes, con tope de $4.000 semanales.

20% los viernes, con tope de $4.000 semanales. Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un límite de $6.000 semanales.

40% todos los días, con un límite de $6.000 semanales. Universidades: 40% de descuento diario en locales adheridos.

40% de descuento diario en locales adheridos. Garrafas: 40% de descuento en compra y recarga, con un tope mensual de $12.000.

40% de descuento en compra y recarga, con un tope mensual de $12.000. Tres cuotas sin interés todos los días con Visa y Mastercard vinculadas a la app.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.

