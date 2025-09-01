Descuentos Cuenta DNI en septiembre 2025: uno por uno, los beneficios de este mes

Septiembre llega con rebajas recargadas con la billetera Cuenta DNI, del Banco Provincia.

El Banco Provincia cumple 203 años y su billetera digital, Cuenta DNI, lo festeja con una batería de promociones que ya son parte del consumo cotidiano de millones de bonaerenses. La billetera más popular suma beneficios especiales en gastronomía y mantiene los clásicos que se volvieron marca registrada: descuentos en carnicerías, ferias, supermercados y comercios de cercanía.

En un contexto de precios que no dan respiro, las rebajas funcionan como alivio al bolsillo y también como motor de consumo. Si estás interesado en conocer todas las ofertas disponibles para septiembre de 2025, aquí te contamos los beneficios más destacados.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para septiembre de 2025

Gastronomía con descuento: el “bonus track” aniversario

El plato fuerte de septiembre será el sábado 6 y domingo 7, cuando bares, restaurantes y locales de comida ofrezcan un 30% de rebaja para quienes usan Cuenta DNI. El tope será de $8.000 por persona, lo que convierte a esta promo en la más esperada del mes. Una celebración que no es casual: el 6 de septiembre de 1822 el Banco Provincia abrió sus puertas por primera vez, convirtiéndose en la institución bancaria más antigua de Hispanoamérica.

Carnicerías, ferias y supermercados

Más allá del festejo, el calendario repite sus clásicos:

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% los sábados 6 y 20, con tope de $6.000 por jornada.

35% los sábados 6 y 20, con tope de $6.000 por jornada. Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, hasta $6.000 por semana.

40% todos los días, hasta $6.000 por semana. Supermercados: descuentos especiales en fechas puntuales, a confirmar en cada cadena.

descuentos especiales en fechas puntuales, a confirmar en cada cadena. Comercios de cercanía: 20% todos los viernes, con tope de $4.000.

En todos los casos, los topes permiten un consumo que en la práctica multiplica el alcance de los bolsillos.

Cuenta DNI.

Universidades, garrafas y cuotas sin interés

El programa no se limita a la mesa familiar:

Garrafas: 40% todos los días, con un tope mensual de $12.000.

40% todos los días, con un tope mensual de $12.000. Universidades bonaerenses: 40% en locales adheridos dentro de los campus, hasta $6.000 por semana.

40% en locales adheridos dentro de los campus, hasta $6.000 por semana. Cuotas sin interés: tres pagos en comercios no alimentarios con Visa o Mastercard vinculadas a la app.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este jueves, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.

Paso a paso, cómo descargar Cuenta DNI

Para aprovechar estos descuentos, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada en el celular. Para descargarla, seguí estos pasos: