Descuentos en carnicerías en septiembre 2025: qué días ahorrar hasta 35%

Cuenta DNI ofrece ahorros en carnicerías.

Septiembre es el mes aniversario de Banco Provincia, que abrió por primera vez sus puertas al público el viernes 6 de ese mes, en 1822. En ese marco, Cuenta DNI se suma a la celebración de este aniversario con una promo especial en comercios de gastronomía: el sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá 30% de descuento en comercios de Gastronomía, con tope de $8.000 por persona.

Por su parte, continúan las dos jornadas de ahorro en carnicerías en este mes de septiembre 2025. También habrá descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas. Como ya es habitual, a lo largo del mes habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados con presencia en diferentes puntos del territorio bonaerense, por lo cual es un mes para aprovechar al máximo los beneficios y ahorrar un poco de plata en consumos claves.

Qué días se puede aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia y brinda ahorros dos veces al mes en carnicerías.

Cuenta DNI brinda dos veces por mes descuentos de hasta 35% en carnicerías, granjas y pescaderías. Para septiembre 2025 las dos jornadas en las que se podrá aprovechar el descuento serán los sábados 6 y 20, con un tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos. El ahorro más esperado por los bonaerenses, que vendrá acompañado de otros imperdibles beneficios.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para septiembre 2025