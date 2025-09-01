Descuentos en carnicerías en septiembre 2025: qué días ahorrar hasta 35%

Septiembre es el mes aniversario de Banco Provincia, que abrió por primera vez sus puertas al público el viernes 6 de ese mes, en 1822. En ese marco, Cuenta DNI se suma a la celebración de este aniversario con una promo especial en comercios de gastronomía: el sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá 30% de descuento en comercios de Gastronomía, con tope de $8.000 por persona.
Por su parte, continúan las dos jornadas de ahorro en carnicerías en este mes de septiembre 2025. También habrá descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas. Como ya es habitual, a lo largo del mes habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados con presencia en diferentes puntos del territorio bonaerense, por lo cual es un mes para aprovechar al máximo los beneficios y ahorrar un poco de plata en consumos claves.
Qué días se puede aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI
Cuenta DNI brinda dos veces por mes descuentos de hasta 35% en carnicerías, granjas y pescaderías. Para septiembre 2025 las dos jornadas en las que se podrá aprovechar el descuento serán los sábados 6 y 20, con un tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos. El ahorro más esperado por los bonaerenses, que vendrá acompañado de otros imperdibles beneficios.
Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para septiembre 2025
- Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.