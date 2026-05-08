Cuenta DNI: los descuentos que hay para el viernes 8 de mayo 2026

Cuenta DNI.

Cuenta DNI volvió a actualizar su esquema de promociones para mayo de 2026. En un contexto marcado por la inflación persistente y la suba constante de alimentos y servicios, los descuentos de la billetera digital del Banco Provincia facilitan el ahorro de millones de familias.

La gran novedad de este mes es el regreso de las tres cuotas sin interés al pagar con tarjetas de crédito adheridas a la aplicación a través de tecnología NFC. El beneficio se suma a los descuentos tradicionales en comercios de cercanía, supermercados, gastronomía, ferias y mercados bonaerenses.

Según estimaciones oficiales, una persona que aprovecha todas las promociones disponibles podría ahorrar hasta $150.000 mensuales, sin contar algunos beneficios sin tope de reintegro en librerías, perfumerías y cadenas de supermercados.

Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden aprovechar este viernes 8 de mayo

Este viernes 8 de mayo continúan vigentes algunos de los descuentos más fuertes de Cuenta DNI, especialmente en comercios de cercanía y marcas adheridas. Entre los beneficios destacados aparece el 20% de descuento en comercios de cercanía, lo que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, de lunes a viernes. El tope es de $5.000 semanales por persona y se alcanza con consumos de $25.000.

También sigue activo el beneficio en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de descuento todos los días y un tope semanal de $6.000, que se alcanza con compras de $15.000. El mismo porcentaje aplica para universidades, entidades educativas, eventos y clubes adheridos.

Cuenta DNI.

Además, las llamadas “marcas destacadas” mantienen un 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por usuario. En paralelo, quienes paguen mediante NFC con tarjetas de crédito vinculadas a la billetera digital podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Supermercados: cuáles son las promos activas de Cuenta DNI durante mayo

Uno de los puntos más buscados son el ahorro en supermercados:

Entre las promociones vigentes durante mayo se destacan:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro, en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express.

10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro, en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.

20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro. Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con hasta $20.000 de reintegro por día.

15% de descuento los martes, con hasta $20.000 de reintegro por día. La Anónima: 10% de descuento los miércoles, con tope semanal de $5.000.

10% de descuento los miércoles, con tope semanal de $5.000. Toledo: 15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.

15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Josimar: 15% de descuento los miércoles, con tope de $6.000 semanales.

Además, supermercados del interior bonaerense adheridos ofrecen 15% de descuento los martes y miércoles con un tope de $6.000 semanales. Participan cadenas como Super 8, La Amistad, Sabor Criollo, Supermercados Chacabuco y Super Güemes, entre otras.

A eso se suma un 5% de descuento adicional para jubilados en supermercados adheridos, con un tope unificado de $5.000.

Gastronomía, farmacias y librerías: más beneficios con Cuenta DNI

Los descuentos no se limitan a alimentos y supermercados. Durante mayo también habrá beneficios importantes para consumo cotidiano y salidas. En gastronomía, la promoción ofrece 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000. El mismo beneficio aplica en locales FULL de YPF adheridos, aunque no incluye combustibles.

Las librerías de texto, por otro lado, cuentan con 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro, mientras que farmacias y perfumerías ofrecen 10% los miércoles y jueves, también sin límites de devolución.