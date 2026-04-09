Una histórica marca de zapatillas dejará de producir para importar en medio de la crisis de Milei

Una histórica fábrica de zapatillas cierra su planta para comenzar a importar.

La apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei está dejando cada vez más trabajadores en la calle por el cierre de fábricas y una histórica marca de zapatillas dejará de producir para traer los productos del exterior, sumando un nuevo capítulo a la crisis económica que vive el país.

John Foos, fundada en la década de 1980 y con más de 40 años de trayectoria en el país, puso fin a su producción local en la planta de Beccar, San Isidro, y son unos 50 trabajadores los afectados por esta decisión.

La empresa llegó a tener a finales del 2023 unas 400 personas entre empleados y contratados, pero en poco más de dos años de gestión de Javier Milei quedó solo un cuarto. A finales de abril se sumará un nuevo paso en el achique de la producción con el freno total de la planta para importar todos sus productos desde China.

"El proceso no es de ahora, hace rato vienen trayendo contenedores de China. Empezaron con partes de la zapatilla y la armaban acá, y ahora ya traen todo hecho", explicó uno de los trabajadores al medio Quepasa.

En esa línea, agregó: "Hace dos años éramos cerca de 400 trabajadores y ahora quedamos unas 50 personas". Comentó que esto se dio con un ajuste progresivo con la no renovación de contratos en primera instancia y luego con acuerdos individuales de desvinculación.

Qué pasará con los trabajadores de John Foos

“A finales de abril nos dijeron que se va a dejar de producir completamente. Van a quedar algunas personas en administración, pero lo que es producción se termina”, agregaron desde el sector de los trabajadores.

John Foos abrió un proceso de negociación para acordar las desvinculaciones, aunque se propusieron acuerdos con indemnizaciones por debajo de lo establecido por ley.

"Nos ofrecieron un 60% de la indemnización, después lo subieron a 65%, y hasta un 70% en cuotas”, sumaron al respecto y aseguraron que desde la firma amenazaron con avanzar con un concurso de acreedores en caso de no alcanzar acuerdos.

"Nos informaron hace dos semanas que van a presentar un concurso de acreedores y que los trabajadores vamos a quedar metidos en ese problema judicial", recalcaron, aunque consideraron que se trata de una amenaza porque desde la empresa "van cambiando el relato todo el tiempo".

De todas maneras, ante las presiones de la empresa, señalaron que algunos trabajadores "están firmando arreglos que no les convienen y que no corresponden".