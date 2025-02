Una histórica marca de ropa furor en Argentina quebró en medio de la crisis: cierran más de 200 locales

El cierre de sus locales comenzaría a implementarse en el mes de marzo de 2025.

Una histórica marca de ropa furor en Argentina quebró en medio de la crisis económica y realizó un anuncio a través de sus canales oficiales. La empresa tomó la decisión de cerrar al menos unos 200 locales como parte de este proceso y esta alarmante situación comenzará a surtir efecto durante el transcurso de marzo de 2025.

Una de las consecuencias que generan las crisis económicas de cada país es el desempleo y el desenlace de empresas y pymes. Desafortunadamente, una reconocida marca de ropa se encuentra atravesando esta situación y la cadena tiene pensado cerrar alrededor de 200 locales de cara a marzo.

Forever 21 es una marca de ropa norteamericana furor en el mundo de la moda.

Se trata de la marca estadounidense furor en la moda llamada Forever 21, que si no tiene un comprador cualificado en las próximas semanas, cerrará gran parte de sus locales ubicados en el país norteamericano. Cabe resaltar que muchas de las tiendas que dejarán de estar operativas perdieron dinero durante años y eran mantenidas con regalías y pagos de alquiler en otros lugares, según se informó en el portal Bloomberg News.

Una de las particularidades que se informó fue que la marca no va a desaparecer, ya que tiene la intención de conceder licencias de Forever 21 a minoristas y distribuidores, quiebre o no definitivamente. En Argentina, la marca abrió su primera sucursal en 2022 y causó furor: se encontraba en el barrio porteño de Palermo y el espacio era un pop up de 148 metros cuadrados. Sin embargo, en 2023 se cerró con el objetivo de reforzar su canal digital y locales de terceros.

Una importante siderurgia frenará su producción en medio de la crisis de Milei

Una importante siderurgia atraviesa un difícil momento producto de la crisis económica que generó Javier Milei y volverá a frenar la producción por segunda vez desde que asumió el gobierno libertario. El año pasado, la misma empresa realizó una serie de despidos.

La empresa está sufriendo la poca demanda del sector, que es la más baja en 20 años, y por eso tiene una importante acumulación de stock. La caída de las ventas afectó fuertemente a todos los rubros y las compañías que pueden mantenerse en pie optan por un freno en su producción.

Se trata de la empresa siderúrgica Acerbrag, que a partir de la próxima semana frenará sus operaciones, según consignó el medio local Bragado informa. La decisión de la firma demuestra la frágil situación actual del sector, pues esta semana se supo que Acindar suspenderá a 970 trabajadores de Villa Constitución. El entendimiento entre las partes cumple con el objetivo del gremio de "evitar los despidos masivos", confirmó a El Destape el secretario General de la UOM de Villa Constitución. De este modo, serían cerca de 200 empleados los que entrarían en suspensión a partir de la próxima semana.

El año pasado, medios locales reportaron, que además de despidos, la firma también había decidido frenar la producción por la recesión económica por la que atraviesa el país desde que asumió Javier Milei. En agosto de 2024, se registraron 25 cesantías y eso hay que sumarle los retiros voluntarios previos. En ese entonces, Acerbrag pidió a los obreros que no se presenten a trabajar durante todo un fin de semana porque no iba a haber operaciones en las secciones de acería, laminación, alambres y terminados. El representante gremial de UOM, Rubén Senga, remarcó que era un momento "sensible" para pensar en una medida de fuerza: “La gente tiene miedo a que una decisión abrupta la deje en la calle".