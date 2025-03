Un histórico hotel está al borde de cerrar en medio de la crisis del gobierno de Milei

Qué va a pasar con el reconocido hotel en plena crisis económica.

Un histórico hotel de Mar del Plata se encuentra en riesgo de cierre en un contexto marcado por la crisis económica provocada por el gobierno de Javier Milei. Los motivos detrás de esta complicada situación tienen que ver con un problema que afectó a varios establecimientos de la ciudad ubicada en la Costa Atlántica.

Desafortunadamente, el histórico Hotel Antártida de Mar del Plata se encuentra atravesando una dura situación debido a varios motivos. La noticia sorprendió a toda su clientela, ya que parecía complicado que esta reconocida cadena se vea obligada a cerrar sus puertas.

Por qué puede cerrar el Hotel Antártida de Mar del Plata

La sede del Hotel Antártida de Mar del Plata que está a punto de cerrar es la ubicada sobre avenida Pedro Luro 2156 por escasez de personal. Esto se debe a que se vencieron los contratos del personal temporario que solían ampliarse después del fin de semana largo de Semana Santa.

El número de trabajadores que dejaron de cumplir sus funciones asciende a 65, por lo que imposibilitó el normal funcionamiento del hotel.

El número de trabajadores que dejaron de cumplir sus funciones asciende a 65, por lo que imposibilitó el normal funcionamiento del hotel. Esta crisis también se observó tanto en el Hotel Tierra del Fuego de la misma localidad como en los que están ubicados en Chapadmalal. Los contratos se vencen el próximo 31 de marzo y es una incógnita lo que sucederá de cara al transcurso del mes de abril.

Una histórica fábrica tomó una drástica decisión que repercutió en sus trabajadores: paralizó su producción y aún no hay novedades en torno a las fuentes de trabajo y la regularización del salario. Cómo son los detalles detrás de esta situación ocurrida en medio de la crisis del gobierno de Javier Milei en la antesala de una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense para esperar respuesta.

Sin dudas que la crisis económica producto de las medidas de Javier Milei está impactando en muchos rubros. Es por eso que lo que pasó con una reconocida aceitera no fue la excepción, dado que frenó su producción, echó a sus 16 empleados, pero nunca enviaron los telegramas de despido.

Se trata de la sede de la La Oleaginosa de Huanguelén S.A. ubicada sobre la Ruta 65 en Bolívar, localidad de la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores despedidos realizaron una asamblea en el acceso a la fábrica en reclamo por las fuentes de trabajo y la regularización salarial.

"El 21 de enero nos comunicaron que no iban a seguir con la actividad en la fábrica y que quedábamos sin trabajo. Se comprometieron a mandar la carta de despido sin causa el 22 de febrero y no mandaron nada", indicó Juan Lupardo, delegado de la fábrica, en diálogo con el portal Presente Noticias. Cabe resaltar que la empresa adeuda aguinaldos, sueldos y nunca envió los telegramas de despido de los 16 trabajadores, por lo que se generó un clima de máxima tensión. En última instancia, el delegado reveló que Daniel Vázquez, dueño de la aceitera, se comprometió a pagar una primera parte de la deuda la semana del 17 al 21 de febrero y la segunda se acreditaría los días posteriores. Sin embargo, el dinero nunca apareció. "Conozco todos los cuentos, tiene cero compromiso con la gente. Nos dejaron tirados en la pandemia. La fábrica no tiene ni matafuegos", disparó sin tapujos Lupardo, quien lleva 16 años en la empresa.