Escándalo cripto: la prueba que muestra que Milei mintió y lo complica en la causa

El presidente Javier Milei se encuentra cada vez más complicado en el escándalo cripto por el que ya está siendo investigado por la justicia. Ahora, un análisis exhaustivo del horario del lanzamiento de $LIBRA y el tuit de anuncio del mandatario lo comprometen aún más con la estafa y suman pruebas al presunto acuerdo con los dueños de la cripto.

El analista de datos Fernando Molina hizo una línea cronológica desde la creación de $LIBRA hasta el tuit de Javier Milei, quien en una reciente entrevista desmintió vinculaciones con la empresa y sostuvo que solo “vio y difundió”. A esto se sumó otro dato aportado por el investigador del CONICET, Rodrigo Quiroga, quien demostró que el mandatario fue el primero en publicar sobre la cripto.

La línea de tiempo de la estafa cripto

“$LIBRA fue creado el 14 de Febrero a las 18:38:02 (horario de Argentina). Se crearon mil millones de LIBRAs”, comienza el hilo de X de Molina sobre el paso cronológico de la memecoin. “El pool de liquidez para poder hacer compra y venta se generó el 14 de febrero a las 18.51:47 (horario de Argentina). Lo curioso fue que se agregaron solo al pool de liquidez $LIBRA y no USDC. Es decir, a las 18.51, $LIBRA ya estaba disponible para que la gente pudiese comprarlo, pero al no estar asociado a USDC no tenía precio”, agrega.

El experto en criptos detalla que a las 19:01:00 comienzan las primeras compras de $LIBRA. “Recordemos, Milei aún no había tuiteado y la gente estaba comprando un token que NO TENÍA VALOR. No lo digo metafóricamente, literalmente no tenía precio. Hubo 87 transacciones desde 74 wallets diferentes que compraron un total de 13.5M de dólares”, explicó.

En este marco, mostró cómo el mandatario argentino publicó sobre $LIBRA solo 22 segundos de sus primeras interacciones. “Milei tuitea sobre $LIBRA a las 19:01:22 (horario de Argentina). Esto se puede chequear desde Wayback Machine y no desde la API de Twitter ya que el presidente borró su tweet”, detalla.

Ante esto, el investigador del CONICET, Rodrigo Quiroga, sumó que “el primer tuit del mundo que incluyó la dirección del contrato inteligente de LIBRA” fue el de Javier Milei. “Tuiteó 3 min después de la creación y 22 segundos después de la primera compra”, enfatizó el investigador en otro hilo de X donde mostró que “el tuit más viejo con la dirección del contrato inteligente de LIBRA es un tuit automatizado que se disparó seis segundos después del tuit de Milei”.

“Lo vi y lo difundí" dijo Milei. MINTIÓ! Tuiteó 3 minutos después de la creación de LIBRA y 22 segundos luego de la primera compra. Además, voy a demostrar que fue el primero del mundo en tuitear sobre LIBRA! Es decir, coordinó su tuit con los creadores de LIBRA”, concluyó el investigador.