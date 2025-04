Un histórico hotel cierra sus puertas en medio de la crisis de Javier Milei

Cierra un histórico hotel por la crisis.

La crisis económica que atraviesa el país desde la llegada de Javier Milei a la presidencia se llevó puesta a históricas empresas, como es el caso de un icónico hotel que cerrará sus puertas para siempre. La caída del consumo fue un factor fundamental para que esto suceda.

Por este motivo casi todos los trabajadores quedarán sin su fuente laboral y desde la zona mostraron preocupación porque no es el primer establecimiento que bajó las persianas por culpa del mal momento económico que vive la sociedad.

Se trata del hotel Elegance Express, ex hotel Alfil, un icónico lugar de Tres Arroyos, una zona muy golpeada por la crisis. "Sabemos y estamos seguros de que el cierre es a fines de abril; creo que a uno o dos empleados se los reubica en otro hotel que tiene la empresa", explicó Jorge Gamos, Secretario General de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina – UTHGRA.

En charla con el medio LU 24 el dirigente sindical consideró que esto se da por el mal contexto económico: "Creo que la gente sale poco porque un trabajador no puede destinar el 30 por ciento de su sueldo al sentarse a comer, por ahí va la cosa".

"Hay unos 20 y pico de trabajadores, mínimamente, que se han quedado sin trabajo ya, y todos los días a alguien despiden, en todos lados, a veces los patrones ocupan personal temporario porque lo precisan por un fin de semana largo", sumó respecto del panorama del sector.

En esa línea, agregó: "Estamos teniendo una baja importante en los afiliados, no solo en Tres Arroyos, sino en nuestra zona; en el verano tuvimos un alta importante en enero y febrero, pero luego se quedan sin trabajo y ahora ya asusta porque yo me jactaba que en la ciudad no pasaba, pero en Tres Arroyos como se ve, se está dando la situación".

Despidos en una histórica empresa de trasporte en medio de la crisis de Javier Milei

Un grupo de trabajadores realizó una protesta en los galpones de Ferroexpreso Pampeano luego del despido de ocho vigiladores. El reclamo incluyó un bloqueo al ingreso de los galpones en General Pico.

"El conflicto es que han dejado a ocho vigiladores despedidos sin previo aviso y sin indemnización. Hoy en día la empresa Ferroexpreso ha tomado otra empresa de seguridad que es G4S. Nosotros pedimos que la empresa G4S tome a los vigiladores que han quedado despedidos", explicó Sebastián Saavedra, delegado regional del Upsap al medio La Arena.

Respecto de los trabajadores despedidos, agregó: "Quisimos hablar con el responsable de seguridad de Ferroexpreso y no nos dijo cuál fue el motivo ni nada por el estilo. Simplemente fue un cambio de empresa y el despido de ocho personas". Además, lamentó que "dejan a ocho familias sin trabajo" y detalló que "son vigiladores que tenían diez años trabajando y estaban en planta".

Por el momento no hubo respuesta por parte de los responsables de la firma y desde el sindicato no descartaron incrementar las medidas de fuerza en caso de que los trabajadores no sean reincorporados.