Despidos masivos en una histórica fábrica de ladrillos en medio de la crisis que generó Javier Milei

Despidos en una histórica fábrica de ladrillos.

"Me llamaron después de la jornada laboral para informarme mi cese laboral sin causa. Me negué a firmar mi despido y el telegrama me llegó a mi casa", relató uno de los trabajadores despedidos de una histórica fábrica de ladrillos huecos. La crisis económica puso en jaque a las compañías constructoras por la decisión de terminar con la obra pública por parte del presidente Javier Milei.

Además, las medidas económicas hicieron que la construcción privada también se viera afectada, lo que llevó a que muchas firmas frenaran su producción y redujeran el personal.

En ese contexto, histórica fábrica de ladrillos huecos Cerámica Fanelli de La Plata realizó despidos y según señalaron trabajadores al portal TodoProvincial, serán cerca de 30 las desvinculaciones. La empresa ubicada en 66 entre 177 y 179, en la localidad de Los Hornos, y tiene cerca de 180 trabajadores.

Desde la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) buscan iniciar negociaciones con la empresa para dejar sin efecto los despidos a y que en su lugar realicen suspensiones. El martes habrá una reunión entre el gremio y los dueños de la firma.

En 2023, Cerámica Fanelli anunció inversiones por 650 millones de pesos para aumentar su producción; sin embargo, la crisis alcanzó fuertemente al sector de la construcción y ahora busca reducir su personal mediante un "proceso de reestructuración".

Otra importante fábrica de cerámicas despidió 100 trabajadores y cerró una línea de producción

En el contexto de la crisis económica, otra fábrica del sector también atraviesa un duro momento. La empresa constructora Cerro Negro de Olavarría, que forma parte del holding Sociedad Comercial del Plata, anunció la paralización total y cierre de la línea de pisos lo que lleva al despido de 100 trabajadores lo que llevó a distintas medidas de fuerza por parte del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO).

Luego de la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, se dictó la conciliación obligatoria que suspende por 15 días las medidas de fuerza, así como los despidos y toda otra medida por parte de la empresa. La firma ya había frenado la producción de ladrillos en otras de sus plantas por caída en las ventas, con la suspensión de trabajadores y una reducción salarial del 20 por ciento.

"Debido a la evidente contracción de la actividad económica existente en el sector de la construcción que ha ocasionado una muy importante caída en las ventas de los materiales producidos por la compañía y con ello profundas pérdidas a lo largo del 2024 y que se profundizaran en lo que va del 2025, nos hemos encontrado en la necesidad de establecer un irreversible proceso de adecuación de nuestra capacidad productiva", detallan los telegramas que le llegaron a los trabajadores.