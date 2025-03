Recortes salariales en una histórica automotriz en medio de la crisis de Milei

Histórica automotriz reducirá el salario de sus trabajadores suspendidos.

La crisis económica golpeó fuertemente a una de las automotrices más importante del país, que en los últimos meses despidió trabajadores y anticipó que frenará su producción. Y ahora anunció que los empleados que quedan tendrán una reducción salarial.

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, los trabajadores sufrieron el brutal ajuste y miles de puestos de trabajo se perdieron por el cierre de fábricas o la reducción de la producción.

Según denunció el sindicato de los mecánicos, SMATA, los 600 trabajadores que se salvaron del recorte que realizó la empresa General Motors la planta de Alvear, provincia de Santa Fe, tendrán una reducción del salario y solo cobrarán el 75 por ciento del sueldo mientras estén suspendidos por la paralización de la fábrica.

"Hubo una baja de producción. Acá nos tocó hacer 1500 unidades y, haciendo 12 por hora, quedan 3 semanas de suspensión. Somos 600 trabajadores, se va a cobrar un 75 por ciento del bruto, la caída del salario no va a ser tan grande, pero la preocupación sí es grande", explicó Sergio Gazzera de SMATA al portal El Tres.

Hace algunos días la empresa le comunicó a sus trabajadores que frenará su producción a partir del 25 de marzo y hasta el 14 de abril inclusive. El motivo que expresaron es que será para adecuar sus volúmenes de exportación a Brasil.

Cabe señalar que las exportaciones a Brasil han bajado en un 27,3 por ciento en enero y un 4,5 en febrero. En la planta Alvear se produce un solo modelo: la Chevrolet Tracker, que es un producto duplicado que también se fabrica en territorio brasileño. Esto restringe los mercados de exportación y las posibilidades de expansión de este vehículo.

Los trabajadores apuntaron contra las medidas del gobierno de Javier Milei

En ese sentido, el dirigente gremial sostuvo que lo que más les preocupa es que "conviene producir" los automóviles en Brasil, pero además que la apertura de importaciones también produjo una crisis a nivel local "por los autos chinos que ingresan a un precio más bajo", explicó.

Además, remarcó: "Los trabajadores no están tranquilos porque saben que esto no es bueno. En algún momento se pensó que no pasaba nada, pero con lo que pasó hace dos meses que se fueron 309 trabajadores y todo lo que se viene, la preocupación es grande".

Esta empresa ya tuvo una drástica reducción de su plantel con despidos y retiros voluntarios que sumaron más de 300 trabajadores a principios de año. El año pasado, bajo las mismas modalidades desvincularon otros 200 trabajadores.