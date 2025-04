Despidos en un histórico canal de televisión en medio de la crisis de Javier Milei

Despidos en un histórico canal de televisión.

Ningún sector se escapó de la crisis económica que afronta el país desde la asunción de Javier Milei y los medios de comunicación no escapan a esta situación. En ese sentido, un histórico canal de televisión despidió trabajadores.

Además, reclaman que en marzo sufrieron un retraso en el cobro del sueldo. Los empleados del medio apuntan directamente a las políticas implementadas por el gobierno nacional.

Se trata de unos nueve trabajadores que fueron despedidos del medio Catamarca TV, a quienes no les renovaron el contrato y quedaron sin su fuente laboral. En el resto de la planta hay incertidumbre por el futuro. Se trata de la señal provincial, que comenzó a emitir en 1985.

Esto afecta directamente a la programación y hubo proyectos que se cancelaron pese a que fueron presentados hace poco. Desde La Libertad Avanza festejaron los despidos, lo que trajo un fuerte enojo de los trabajadores.

La Libertad Avanza festejó los despidos

"Siempre en línea con las ideas de la libertad. Privatizar o cerrar empresas y sociedad del estado empezando por las deficitarias y ahora vamos por eliminar impuestos provinciales", expresó el diputado provincial libertario Federico Lencina. Mientras que su par, Adrián Brizuela, se mostró a favor de privatizar los medios provinciales y también las empresas de agua y energía.

Por su parte, los trabajadores que se quedaron sin su fuente laboral, contestaron: "Señor Brizuela lo invito a que camine las instalaciones de nuestro Canal TV y Radio Provincia de Catamarca. Ese canal es nuestro segundo hogar. Usted no se imagina y no sabe lo que hemos luchado años atrás para lograr tener un establecimiento propio con herramientas y equipamiento. No diga que no es importante un medio de comunicación, usted como docente sabrá que los medios de comunicación son un poder tan importante como educación y salud".

"Actualmente, trabajamos más de 50 personas en el establecimiento, por lo cual varios compañeros están pronto a cumplir su jubilación. Padres y madres con hijos y familias por detrás, Nosotros somos el sustento de ellos. Tampoco ‘vivimos del Estado’ como usted dice. Trabajamos de lunes a lunes y aportamos al Estado, así como usted también trabaja para el Estado y un sistema. Le repito venga a nuestro Canal y hable con la gente. Y verá que está muy desinformado en su parecer", agrega el comunicado de los despedidos.

En esa línea, los trabajadores cerraron: "Señor Brizuela, lejos está su proyecto de querer ser libertario. ¡Es más bien una motosierra sangrienta que mutila familias, niños y mujeres sin ser objetivos! Libertad es ser honesto y ético como lo somos nosotros los trabajadores de Catamarca RTV. No juegue con nuestra fuente laboral para hacer política a su conveniencia".