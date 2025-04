Yuyito González volvió a la TV y contó la verdad de su vínculo con Milei: "Me han dado"

Yuyito González habló de su relación con Javier Milei.

Yuyito González regresó a la televisión con su programa de Ciudad Magazine y allí se refirió a su vínculo con Javier Milei. Tras las críticas y algunos rumores de separación, la exvedette dio a conocer su verdad sobre la relación amorosa que tiene con el presidente de la Nación.

La modelo protagonizó un bizarro momento en el inicio de su programa, cuando se puso a jugar con dos muñecos que la representan a ella y al líder de La Libertad Avanza, en una especie de sketch para recalcar que todo marcha bien entre ambos. "Cuántas cosas que han dicho sobre mí en el verano, chicos...", comenzó su descargo la conductora de TV.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No voy a dar nombres de nadie, pero me han dado... sobre todo, siempre poniendo en duda las cosas del amor. ¿Por qué?", continuó. Acto seguido, se acercó a una repisa ubicada en un rincón del estudio de TV y aludió a dos muñecos que representaban a ella y a Milei: "¿Les dice algo que esté esta parejita acá? Ahora de nuevo, este año. Hoy le voy a dedicar el programa a mis hijos, a mi yerno, a mi nieta y, por supuesto, a él: se lo voy a dedicar a él. Así que registren", soltó Yuyito, en referencia al presidente de la Nación.

La palabra de la hija de Yuyito González sobre Lali Espósito

"Admiro mucho a actrices que yo veía desde chiquita como Lali. No solo es actriz, sino que supo complementarse en todas sus facetas y tiene mucho talento. Crecí viendo los productos de Cris Morena, así que amo a todos los actores y las actrices que pasaron por ella. Los admiro un montón", soltó Brenda Di Aloy. Y siguió: "Yo soy muy pro de que cada persona y que cada individuo tenga su punto de vista. Sus miradas sobre temas contradictorios como pueden ser la política, la religión o lo que sea. Yo puedo bancar al novio de mi mamá y al mismo tiempo puedo bancar a Lali que puede tener una mirada distinta a la que tiene el presidente. La voy a bancar a ella como talento. No la conozco como persona, pero sí voy a seguir admirando lo talentosa que es", en diálogo con El Nueve.

Yuyito González y Milei.

La crítica de Viviana Canosa a Yuyito y Milei

"Salió un agente promotor que parece que le hace los canjes a Yuyito González, millonadas de canje a título de 'la primera dama'", comentó el notero, esperando la respuesta de Canosa. Por su parte, la locutora opinó: "No da. Juliana Awada no lo haría, ni Fátima lo haría. Se tiene que ocupar su marido de eso, o sea el Presidente no lo puede permitir, que su mujer esté haciendo canjes por el mundo, ni siquiera en el café de acá en la esquina. Si es la primera dama, el presidente tiene que ocuparse de ella, porque es lo que corresponde. Está bien, es gasolera, pero no podés ir a pedir un canje a una pizzería para clavarte una de fainá en Miami. Ante todo, dignidad".