Sorpresa por lo que se supo de Yuyito González en plena crisis de Milei: "La primera semana de abril"

Qué se sabe de Yuyito González tras su última aparición en televisión a fines de 2024.

Yuyito González es una de las conductoras reconocidas en el ambiente de la televisión y su última aparición fue a fines del 2024 en su programa Empezar el día por Ciudad Magazine. En medio de máximo hermetismo por su ocultamiento de los medios en estos primeros meses del 2025, se dio a conocer una noticia sorpresiva en plena crisis del gobierno de Javier Milei, quien es su pareja desde el mes de agosto.

Mientras el gobierno de Javier Milei está en el ojo de la tormenta en el marco de la reciente represión en la marcha a favor de los jubilados del miércoles 12 de marzo y en la antesala de una nueva manifestación, revelaron una noticia inesperada que tiene que ver con Yuyito González, la pareja del presidente, quien por el momento mantiene un perfil bajo luego de haber tenido su última aparición en televisión a fines del 2024.

De acuerdo a la información proporcionada por Virginia Gallardo en Mujeres Argentinas, ciclo que conduce María Belén Ludueña en El Trece, Yuyito González regresa a la pantalla chica. "Volvería la primera semana de abril. Y me dicen que se hizo un retoque estético para estrenar su programa", indicó la panelista en torno al programa Empezar el día que la exmodelo de 65 años por Ciudad Magazine.

Cabe recordar que en 2024, comenzó a rumorearse el pase de Yuyito González a la TV Pública y las autoridades del canal lo desmintieron completamente. "Creemos que Amalia González en una gran profesional con una destacada trayectoria que la ha convertido en una referente de la televisión. Sería sin dudas un honor poder contar con su prestigio en una pantalla como la de Televisión Pública; sin embargo, reiteramos, no ha habido contacto alguno y los rumores que circularon son infundados", resaltaron.

Yuyito González contó la verdad sobre el grito a Javier Milei en Estados Unidos

Este fin de semana se vivió un incómodo momento durante una charla del presidente Javier Milei en Estados Unidos cuando una mujer le gritó "¡I love you!" y el contestó "me too" pero no se trataba de su novia Amalia "Yuyito" González. Tras el hecho la "primera dama" salió a aclarar lo sucedido.

La ex vedette y conductora brindó una nota a Mañanísima (El Trece) desde el país norteamericano y explicó que el mandatario le pidió "perdón" por lo que pasó. "Resultó ser muy gracioso el tema de la confusión. La cuestión es que estoy en medio de esa convención, de ese hotel gigantesco, con la seguridad que había. El presidente aparece para dar su charla, que fue extraordinaria, y lo aman. Es una euforia cada vez que entra a algún lado, es impresionante. Acá en Estados Unidos lo aman. Todo el tiempo me tocan y me piden fotos por ser la novia, vaya donde vaya", relató Yuyito González.

Respecto del grito al presidente, agregó: "Cuestión que una señora del público le grita ‘¡I love you!’ y él, que estaba en medio de su discurso, le dice a esta persona, que no se identificó, ‘Me too’. Pero él después reflexiona, me pareció muy tierno, es muy amoroso, y dice ‘claro, está mi novia a mi costado’ y por eso pone las manos para el costado como diciendo ‘perdón, amor’ por decirle ‘te amo’ a una mujer".

"Se generó tanta confusión, que quedó todo con una ridiculez y una desubicación que yo jamás en la vida hubiera interrumpido al presidente de La Nación para decirle ‘te amo’ en semejante convención, en la que estaba Donald Trump. Entonces le explica a la gente que yo soy la novia y pide perdón”, sumó Yuyito González en torno a las repercusiones del hecho.