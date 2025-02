Yuyito González rompió el silencio sobre el escándalo cripto de Javier Milei: "Corrupto".

Yuyito González reapareció en las redes sociales tras el escándalo cripto que protagonizó el presidente Javier Milei, quien promocionó la criptomoneda estafa $LIBRA. La reconocida modelo y presentadora de televisión sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al hablar por primera vez sobre lo sucedido con un contundente mensaje.

Yuyito suele involucrarse en los escándalos que rodean a Milei con comentarios de apoyo y por esa razón su silencio sorprendía a quienes la siguen. Sin embargo, en las últimas horas hizo un llamativo comentario en su perfil de Instagram dejando muy en claro cuáles fueron sus pensamientos al respecto. Además, blanqueó toda la verdad sobre los rumores de una supuesta ruptura.

"Un solo hombre luchando contra todo un sistema corrupto”, manifestó Yuyito en su perfil, en referencia al escándalo que atraviesa el líder de La Libertad Avanza. Además, para reforzar su apoyo con un mensaje de cariño hacia su pareja, agregó un "te amo" acompañado del emoji de un corazón. De esta manera, los rumores de una posible separación entre ambos quedaron totalmente anulados.

Qué dijo Yuyito González sobre el escándalo cripto de Javier Milei

Yuyito González, quien se había mostrado alejada de la tormenta política de su pareja, sostuvo en diálogo con Infobae: "Creo que le va a ir bien. Sé que le está yendo bien. Sé que hay mucha oposición por muchos motivos, pero también sé que hay mucha convicción y mucha fuerza de nuestro presidente".

"No es que confío porque me lo contaron, es porque lo veo. Y entonces ver esa convicción, ver esa fuerza y ese enfoque, a veces hace que hasta yo acepte estar un poco relegada. En mi vida estuve relegada porque siempre primer lugar en todo", agregó la conductora de Empezar el día, ciclo que se emite por Ciudad Magazine. "Es toda una adaptación de vida, nunca estuve atrás de un hombre, pero estoy acompañando a un hombre que está guiando el destino de mi nieta, de mis hijos. No es poca cosa, es un montón. Tengo un hijo que volvió a la Argentina porque ganó Milei", expuso Yuyito.

El dardo de Fátima Florez para Yuyito González: "La gente extraña"

Mientras encabeza un nuevo espectáculo en Carlos Paz por la temporada de verano, la imitadora y humorista Fátima Florez se refirió nuevamente a su relación con el presidente. La artista aprovechó para lanzarle un dardo a la actual "primera dama". En charla con Revista Caras, la actriz se refirió su vínculo con el mandatario y aseguró que la gente "extraña" la pareja que hacían y no descartó volver con el Jefe de Estado en un futuro.

"La gente espontáneamente pidió que el expresidente suba porque era mi novio, Subimos y ahí nos dimos un beso como los que acostumbramos tener siempre porque somos dos personas muy apasionadas. Así que no me pareció algo malo", comentó Fátima Florez recordando algunos momentos en el escenario con Javier Milei.

En esa línea, la ex primera dama agregó: "A la gente le puede gustar o no, pero en la calle me dicen que les encanta y que extrañan esos besos". Luego reconoció que más de una vez fue consultada por si "vuelven" con el presidente a lo que contestó: "Qué sé yo, la gente opina". De todas maneras, y pese a que Javier Milei está en una relación con Yuyito González, Fátima Florez no descartó una reconciliación con el presidente: "Mira, yo hoy estoy puesta en mi profesión y en la temporada".