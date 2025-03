El papá de Pablo Grillo en la víspera de una nueva marcha: "Mi orgullo"

Otra noche más sin dormir, con la angustia a flor de piel por la incertidumbre de una posible llamada que por suerte no llega. Finalmente no existió y pudo dormitar por algunos momentos, quizás un par de horas. Me respondió un mensaje que le envié a las 20:25 a las 4:02, en el que contaba que Pablo Grillo seguía grave y debe continuar la espera. Su Whatsapp indica que la última comunicación fue a las 4:52 de este martes 18 de marzo. No tiene tiempo ni para tener pesadillas, los acontecimientos se suceden vertiginosamente.

Le dejo una línea para intentar comunicarme más tarde, si es que tiene predisposición para atenderme unos minutos. Fabián Grillo, papá de Pablo el fotoperiodista herido en la manifestación del miércoles 12, continúa con su nueva rutina iniciada esa noche. Comenzó exactamente a las 17:18 hs en Hipólito Irigoyen y Solís, cuando el cabo primero de Gendarmería Nacional Guerrero cambió el curso de su vida para siempre.

Nada volverá a ser igual desde que el dedo índice del uniformado apretó el percutor del fusil y el cartucho de gas lacrimógeno recorrió esos 50 m en línea recta y se incrustó en el cráneo de Pablo. El peritaje llevado adelante por el colectivo Mapa de la Policía deja al descubierto el nombre del tirador y la cadena de mandos que indicó el accionar.

Fabián está camino al Hospital Ramos Mejía para recibir el parte médico de todas las mañanas. Será alrededor de las 11hs, cuando los doctores que intervienen puedan hacerse unos minutos para atenderlo. Lo hará acompañado por Emiliano, el otro hijo, su sombra y apoyo en la última semana.

Saludará a los periodistas que realizan la guardia a la espera de novedades, dirá que más tarde hablará con ellos e ingresará al hospital. En el sector de terapia intensiva se encuentra apostado un policía de la Ciudad de Buenos Aires asignado por la justicia.

Grillo cuenta que Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, se acercó y habló con Emiliano y se puso a disposición. El funcionario fue muy amable y eso fue una sorpresa para él, lo sorprendió en el contexto de esta realidad. Una realidad en la cual la Policía de la Ciudad también fue responsable de la cacería de manifestantes desatada esa tarde entre el Congreso y Plaza de Mayo.

Destaca la dedicación y el agradecimiento hacia los médicos y enfermeras que atendieron a Pablo desde el primer minuto. Mientras tanto, no existe ningún tipo de contacto con el Poder Ejecutivo, solo con el gobierno porteño.

Desde la cartera de Seguridad nacional informaron que toda las novedades sobre la salud de Pablo les llegan por medio del gobierno porteño, según lo acordado con Jorge Macri. Cerca del Jefe de Gobierno señalan que es cierto, pero que “en Nación se lavaron las manos”.

No hubo llamado ni mensaje de Javier Milei ni de la propia Patricia Bullrich para solidarizarse con la familia. Solamente las palabras de la ministra en la conferencia de prensa del pasado lunes luego de una consulta de un acreditado en casa Rosada.

Para el padre del fotógrafo, el Ejecutivo sostiene la misma tesitura y redobla la apuesta. Fabián no tiene buena opinión de la ex candidata a Presidenta. Para nuestro interlocutor es lisa y llanamente una mala persona, aunque lo expresa de manera bastante más visceral.

A partir de la repercusión nacional e internacional de la represión y el intento de asesinato de Pablo se han acercado organizaciones de abogados para ofrecer su trabajo y comenzar la causa en la justicia. En las próximas horas definirá como continuará la vía judicial para que los responsables sean llevados a tribunales y paguen por su delito.

No han tenido hasta el momento ningún requerimiento formal de la justicia. Desconfía del poder del gobierno y plantea la necesidad de tener el mejor asesoramiento legal posible. Considera “muy bichos” a los funcionarios nacionales.

El afecto de la gente es lo que más le llama la atención, lo querido que es Pablo y el aprecio de sus amigos. Vuelve sobre sus pasos e insiste, como lo hará siempre de ahora en más, en la necesidad que haya justicia. Los antecedentes de represiones como las del 2001 no acercan buenos recuerdos para los familiares de los 39 asesinados.

No tuvo llamado de Francisco a quien prefiere descansando pero aprecia mucho la cercanía de los Curas Villeros que ofrecieron una misa el sábado por la noche en el acceso de Urquiza. En esa puerta se cruzan diariamente centenares de personas que se acercan por una consulta, una pareja en situación de calle y vendedores ambulantes.

Fabián ensaya una respuesta también desde lo político, convencido de la necesidad de sostener el debate en las calles. Para él es necesario que la gente siga protestando porque estas coyunturas se solucionan con la movilización. E insiste con la posibilidad de buscar nuevas formas para hacerlo.

La locura y lo aberrante del accionar de estos sujetos debe ser enfrentado en el marco más pacífico posible asegura desde su celular. Fabián confía en que el pueblo encontrará el método más efectivo para protestar en cada momento, quizás una esperanza no reflejada aún en la disputa política.

En una época marcada por la crueldad y el individualismo, rescata el orgullo por el compromiso de sus hijos con la realidad. Afirma que les inculcó lo imprescindible para que sean buena gente. “El resto sale solo”, afirma.

La preocupación y la empatía por los demás son algunos de los valores que más les demostró a Pablo y Emiliano. En la charla telefónica, mientras se mueve hacia el Ramos Mejía, desde el otro lado de la línea llegan palabras entrecortadas.

“Si sos empático no vas a terminar siendo un yuppie, no vas a terminar siendo alguien que vive del laburo de los demás. Vas a terminar siendo solidario y ese es mi orgullo.”

El amor, la fe y el humanismo es lo que iguala y hay que ponerlo en las banderas. Es el ser humano, nada más ni nada menos dice Fabián Grillo.