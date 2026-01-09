Misiones: el Gobierno fortalece la infraestructura hídrica y garantiza agua segura a familias del interior

El Gobierno de Misiones avanza en el fortalecimiento de la infraestructura hídrica rural con la puesta en funcionamiento de una obra de provisión de agua potable en el Lote Agrícola Nº 159 de Colonia Las Tunas, en el municipio de Apóstoles. El proyecto, financiado íntegramente con fondos provinciales, garantiza el acceso al agua segura a múltiples familias que integran el consorcio Tacuaral Las Tunas II, y se inscribe en una política sostenida de ampliación de derechos básicos en zonas rurales.

El gobernador Hugo Passalacqua supervisó el funcionamiento del sistema y recorrió las instalaciones junto a vecinos y autoridades locales. En ese marco, dialogó con las familias beneficiarias y reafirmó que el acceso al agua potable constituye una prioridad para la gestión provincial. “El agua es un recurso sagrado, es vida. Por eso seguimos trabajando para que llegue a cada rincón de Misiones, aun en tiempos de sequía”, expresó el mandatario en sus redes sociales, al destacar el impacto social y sanitario de la obra.

La intervención contempla un sistema integral de captación, potabilización y distribución domiciliaria. El pozo principal, visitado durante la recorrida oficial, tiene una profundidad de 128 metros y fue ejecutado en un punto estratégico del lote agrícola, tanto por su cercanía a la ruta como por su ubicación central dentro del consorcio. El terreno donde se realizó la perforación fue donado por el vecino Daniel Zadorozne, lo que permitió avanzar con mayor rapidez en la concreción del proyecto.

El sistema incluye una perforación de 4 ½ pulgadas de diámetro, con un caudal mínimo estimado de 2 metros cúbicos por hora, equipada con su correspondiente sistema de bombeo y alimentación eléctrica. Según informaron desde el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), las características topográficas de la zona habían dificultado históricamente el acceso regular al recurso, por lo que la obra representa una solución estructural a una demanda de larga data.

Para garantizar la calidad del agua, se incorporó un sistema de cloración por inyección, instalado en una casilla técnica especialmente diseñada para el tratamiento previo a la distribución. Además, la infraestructura se completa con un tanque elevado de 3.000 litros, montado sobre una estructura metálica que asegura la presión necesaria para el suministro domiciliario. La red de distribución se ejecutó con tuberías de polietileno, permitiendo llevar el servicio directamente a los hogares del consorcio.

La presidenta del consorcio Tacuaral Las Tunas II, Estela Krutk, valoró el acompañamiento del Estado provincial y destacó el esfuerzo colectivo de las familias para organizarse y concretar el acceso al agua. “Esto es un tesoro para los vecinos”, señaló, y explicó que la conformación del consorcio fue clave para enfrentar las dificultades que se intensificaban durante los períodos de sequía.

En paralelo, desde el IMAS informaron que se avanza con una segunda perforación en la zona, de 205 metros de profundidad y un caudal aproximado de 30.000 litros por hora, que permitirá reforzar el sistema de abastecimiento y ampliar la capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda.

Durante la recorrida estuvieron presentes el presidente del IMAS, Joaquín Sánchez; la intendenta de Apóstoles, María Eugenia Safrán; el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Apóstoles (COSPAL), Carlos Losada; además de vecinos y familias beneficiarias. La obra se suma a una serie de intervenciones impulsadas por la provincia para mejorar el acceso al agua potable en áreas rurales, fortaleciendo la infraestructura básica y la calidad de vida de las comunidades del interior misionero.