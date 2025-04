Una importante alimenticia cerró sus dos plantas.

Más de mil puestos de trabajo corren riesgo luego de que una de las empresas alimenticias más importantes cerró sus dos plantas por no poder afrontar con los gastos para mantenerlas en pie. La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei hizo que se vuelvan monedas corrientes los cierres de fábricas y el despidos de trabajadores.

"Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación" comunicó la empresa luego de no contar con los fondos para pagar los sueldos y hay incertidumbre por el futuro.

La empresa Vicentín frenó su producción y cerró sus dos plantas ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, afirmando que es "una medida de protección de los activos". No hay certezas sobre si se podrá retomar el trabajo.

Los más de mil empleados no cobraron los sueldos de marzo, pero la crisis también golpea a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena productiva. Desde el gremio de los aceiteros ya advirtieron que podrán comenzar con una medida de fuerza en caso de que la empresa no abone los pagos correspondientes.

La firma también tiene una deuda de unos 400 millones con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo cual podría tener como consecuencia el corte de suministro eléctrico en dicha localidad de Santa Fe.

Además, la empresa no logró que los principales inversores asistieran a un concurso convocado por la justicia para reactivar los fasones. Como si fuera poco, la semana pasada la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado en más u$s600 millones.

Despidos masivos en una histórica fábrica de ladrillos en medio de la crisis que generó Javier Milei

"Me llamaron después de la jornada laboral para informarme mi cese laboral sin causa. Me negué a firmar mi despido y el telegrama me llegó a mi casa", relató uno de los trabajadores despedidos de una histórica fábrica de ladrillos huecos. La crisis económica puso en jaque a las compañías constructoras por la decisión de terminar con la obra pública por parte del presidente Javier Milei.

Además, las medidas económicas hicieron que la construcción privada también se viera afectada, lo que llevó a que muchas firmas frenaran su producción y redujeran el personal.

En ese contexto, histórica fábrica de ladrillos huecos Cerámica Fanelli de La Plata realizó despidos y según señalaron trabajadores al portal TodoProvincial, serán cerca de 30 las desvinculaciones. La empresa ubicada en 66 entre 177 y 179, en la localidad de Los Hornos, y tiene cerca de 180 trabajadores. Desde la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) buscan iniciar negociaciones con la empresa para dejar sin efecto los despidos a y que en su lugar realicen suspensiones. El martes habrá una reunión entre el gremio y los dueños de la firma.

En 2023, Cerámica Fanelli anunció inversiones por 650 millones de pesos para aumentar su producción; sin embargo, la crisis alcanzó fuertemente al sector de la construcción y ahora busca reducir su personal mediante un "proceso de reestructuración".