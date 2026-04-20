Después de 28 años, una histórica marca de galletitas dejan de producirse

Cerró una histórica fábrica de galletitas.

Una histórica marca de galletitas deja de producirse en medio de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei. Ahora pasará a tercerizar la elaboración de sus productos, pero la fábrica mantiene su actividad con otras marcas.

Se trata de Tía Maruca, que dejó de producir en su planta principal ubicada en el departamento de Albardón, San Juan, tras más de 28 años de producción ininterrumpida. Esto se debe a una combinación de factores económicos.

La firma logró competir contra los gigantes del sector y ser una de las marcas más reconocidas de la industria nacional; sin embargo, hoy el panorama es totalmente adverso.

Tras la llegada de un nuevo inversor, la fábrica mantiene su actividad con otras marcas. Con lla nueva administración se regularizaron compromisos pendientes con los trabajadores, como sueldos y aguinaldos, y se aseguró la continuidad de la actividad industrial, ahora vinculada a otras empresas del rubro alimenticio, según consignaron medios locales.

En ese sentido, el ministro de Producción provincial , Gustavo Fernández, señaló en declaraciones radiales que “lo que deja de producirse es la galletita Tía Maruca, pero la fábrica sigue operativa”.

Los motivos del cierre de la fábrica de Tía Maruca

En los últimos años la firma fue sufriendo la caída del consumo interno a la par de la crisis económica, sobre todo en el sector alimenticio. A eso se sumó el aumento de los costos de la harina y el azúcar, que son insumos esenciales para la producción de galletitas.

Además de esos factores, desde el sector marcaron los problemas para acceder a créditos bancarios a tasas accesibles y la imposibilidad de modernizar la línea de producción para competir con marcas más económicas.

Tía Maruca nació en 1998 como un pequeño emprendimiento familiar en San Juan y, con el paso de los años, logró expandirse a todo el país e incluso llegó a exportar sus productos. Sin embargo, ya en el último tiempo mostró serios problemas. Por ejemplo, la planta de esa provincia tuvo su producción frenada en el 2025 durante varias semanas por la demora de los sueldos de los trabajadores.

Además, en septiembre del año pasado, cerró la fábrica de Chascomús donde trabajaban 27 personas. En aquel momento, los empleados denunciaron que la empresa realizó un vaciamiento de la planta con camiones retirando materia prima e insumos mientras se dirigían a una audiencia en la sede del Ministerio Provincial de Trabajo por el atraso del pago de aguinaldos.