La reconocida cafetería que cerró sus puertas después de 5 años.

Uno de los históricos comercios gastronómicos de Mendoza cerró sus puertas después de cinco años de estar operativo. La cafetería emitió un comunicado mediante sus redes sociales oficiales sobre este tema en un contexto marcado por la crisis económica del gobierno de Javier Milei en Argentina.

La crisis económica de Javier Milei impactó en distintos rubros y como consecuencia de este contexto, muchas empresas, fábricas y comercios quebraron. Es por eso que lo que trascendió en las últimas horas causó una mezcla de tristeza y nostalgia, ya que un histórico lugar de Mendoza anunció el cierre definitivo de sus puertas.

Rama Negra anunció que cierra su espacio ubicado en calle Belgrano.

Se trata de la cafetería Rama Negra, que anunció el cierre del lugar por motivos que todavía no fueron esclarecidos, ya que en el comunicado oficial no quedó en claro si fue por razones económicas. "Hoy queremos contarles algo importante: cerramos las puertas de nuestra casa en Palmares. No desde la tristeza, sino desde la gratitud, el aprendizaje y, sobre todo, con el corazón lleno de amor por lo vivido", indicaron en primera instancia.

"Somos personas que creen en el cambio constante, en los desafíos, en animarse a lo nuevo cuando lo de siempre ya no vibra igual", agregaron desde el café que cerró después de 5 años de estar operativo. En última instancia, dijeron que poco a poco estaban perdiendo su esencia y concluyeron: "Eso nos hizo frenar. Escuchar. Volver a mirar adentro". Cabe resaltar que según lo que comunicaron, los dueños del lugar tienen la intención de abrir otro local llamado "Organyca".

En plena crisis de Milei: cerró una histórica fábrica después de 65 años y despidió a 100 trabajadores

Una histórica fábrica de la provincia de Buenos Aires cerró en medio de la crisis del gobierno de Javier Milei. El lugar tenía 65 años de historia y se ejecutó el despido de 100 trabajadores que afectó a al menos 150 familias si se cuentan contratistas y empleos indirectos. "Nos dijeron así nomás, ni buen día: la fábrica cierra", indicó el secretario del sindicato.

La crisis en el rubro industrial impactó de lleno en el interior de la provincia de Buenos Aires tras el cierre de una histórica fábrica después de 65 años. Se trata de FABI Bolsas Industriales de la localidad de Olavarría, que anunció esta situación de manera definitiva en su planta ubicada en Hinojo, un pueblo perteneciente al Partido.

Los despidos de los 100 trabajadores se suman a los 96 anunciados semanas atrás por la ceramista Cerro Negro. "Nos dijeron así nomás, ni buen día. 'La fábrica cierra'", contó Sergio Urruti, secretario local del Sindicato de Obreros de la Industria del Papel (SOIPyC). Un detalle no menor es que esta fábrica era la principal fuente de empleo de Hinojo, de apenas 3000 habitantes y también daba trabajo a Sierra Chica, Sierras Bayas y la ciudad cabecera de Olavarría.

"En 2001 estuvimos peor, parados y con gente suspendida, pero no se hablaba de cerrar", agregó Urruti. Cabe recordar que la empresa comunicó que cumplirá con el pago de las indemnizaciones legales y ofreció un 15% adicional. Sumado a eso, anunció un programa de asistencia para la reinserción laboral, con capacitaciones y talleres. A pesar de eso, desde el sindicato advirtieron que la negociación es limitada ante una decisión ya tomada y que el impacto social será profundo. El proceso de desmantelamiento de la planta comenzaría la próxima semana y se vive un clima hostil producto de esta situación.