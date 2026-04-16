Baja ocupación y aumento de costos: el sector turístico de Catamarca sufre la crisis de Jalil

A raíz de la crisis económica que atraviesa Catamarca y golpeada por el ajuste que lleva adelante el gobernador Raúl Jalil, el sector turístico no encuentra respuestas ante el aumento de costos. El presidente de la filial provincial de la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías, Restaurantes y Afines, Sebastián Córdoba, afirmó que la actividad atraviesa “situación crítica” y advirtió que sostener el funcionamiento en períodos de baja demanda se vuelve cada vez más difícil.

En relación con la ocupación, indicó que incluso en fechas de alta demanda, como fines de semana largos o eventos turísticos, los niveles no superan el 50%. “La hotelería es una actividad de los 365 días del año”, remarcó. En ese sentido, Córdoba sostuvo que “coinciden dos fenómenos concurrentes” que afectan directamente al sector: el impacto general de la crisis económica y la competencia con alojamientos temporarios no regulados.

Sobre el segundo punto, señaló que esta modalidad “ha puesto a la actividad" en jaque y planteó la necesidad de establecer reglas claras, como ocurre en otros países. En ese marco, recordó que en Catamarca existe una ley sancionada en 2024, pero que aún no fue reglamentada, lo que impide su aplicación efectiva.

“No va a ser nunca operativa si no se la reglamenta”, dijo para referirse a la normativa vigente. En diálogo con Diario de Radio INFORAMA 94.9, reclamó que se avance en la implementación de registros obligatorios y controles para quienes ofrecen este tipo de servicios sin habilitación. El dirigente también apuntó contra las plataformas digitales que comercializan alojamientos, al considerar que deberían exigir requisitos mínimos antes de publicar las ofertas. Según explicó, estas propuestas compiten “en la misma vidriera” que los hoteles, pero con estructuras de costos más bajas.

Frente al panorama desalentador, insistió en la necesidad de avanzar en políticas que permitan equilibrar la competencia y garantizar condiciones equitativas. “Son muchas las cuestiones que pedimos que se pongan sobre la mesa”, planteó, al referirse al reclamo que el sector mantiene ante autoridades provinciales y municipales.

El ajuste de Jalil sobre los trabajadores no para: el agua aumenta casi un 50% en Catamarca

En cuanto a la estructura de gastos, Córdoba detalló que el aumento de los servicios públicos impactó de manera significativa en el sector. “El cambio en las tarifas ha tenido un impacto muy fuerte”, señaló y agregó que los precios de las habitaciones no lograron acompañar el incremento de costos.

Hace algunos días, el Ministerio de Desarrollo Productivo confirmó que el servicio de agua aumentará un 48,6% en dos partes a partir del tercer bimestre del año. La cartera que conduce Leonardo Zeballos publicó el nuevo cuadro tarifario de Aguas de Catamarca SAPEM que impacta de lleno en el bolsillo de los catamarqueños. Según detalló, el aumento inmediato que se aplicará será del 24% sobre las tarifas vigentes hasta hoy.

Mientras que a partir del cuarto bimestre (julio-agosto) la suba será del 19,9% sobre las tarifas vigentes al tercer bimestre de 2026. Es decir, cada aumento se aplicará sobre la tarifa vigente al momento, de forma tal que al acumular los incrementos se llegara a casi el 50% final.

La empresa había solicitado una suba del 62,8%. De acuerdo a lo informado por El Ancasti, la diferencia entre lo que pidió la compañía y lo que finalmente se autorizó responde a un análisis alternativo realizado por el Ministerio en el que, entre otros puntos, se contempló que la incidencia de los costos de energía eléctrica debía ser “cero”.