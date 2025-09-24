El desgarrador pedido de la mamá de una de las chicas asesinadas en Florencio Varela: "Atrás de esto hay otra cosa"

"Les pido que me ayuden a hacer justicia, fue horrible ver a mi hija así... Quiero la cabeza de todos. Por favor no nos dejen solos. No pueden hacer esto con tres pibas, son tres pibas... No me dejen sola", pidió Sabrina, mamá de Morena

Tras haber sido encontradas sin vida en una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela, los familiares y amigos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez se manifestaron en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, para exigir justicia por el triple crimen que conmociona a la Argentina.

En diálogo con la prensa, las madres de Morena y Brenda pidieron que las "acompañen" y "no las dejen solas" en el reclamo para esclarecer los asesinatos. Las jóvenes fueron vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca.

"Les pido que me ayuden a hacer justicia, fue horrible ver a mi hija así... Quiero la cabeza de todos. Por favor no nos dejen solos. No pueden hacer esto con tres pibas, son tres pibas... No me dejen sola", pidió Sabrina, mamá de Morena (20). En la movilización también se encontraba Paula, la madre de Brenda (20), quien pidió "justicia" y que "paguen todos los que tengan que pagar".

El dolor de las familias de Brenda, Morena y Lara

"Me arrancaron a mi hija, era una nena buena. Ninguna de ellas tres se merecía terminar como terminaron", expresó Paula entre lágrimas y subrayó que "no le me importa la política", solo quiere que la ayuden a que "caigan" los implicados en el crimen de las tres mujeres. Además, contó que hoy vio la foto de mi hija, "de su mano sangrada".

Hasta el momento, la policía bonaerense detuvo a cuatro personas presuntamente involucradas en la desaparición y muerte de Brenda, Morena y Lara. Una de las detenidas fue aprehendida mientras lavaba manchas de sangre en la casa de Florencio Varela, donde se encontraron los cuerpos.

"Quiero que caigan todos presos, seguro atrás de esto hay otra cosa. Quiero a todos presos. No voy a echar culpa a nadie en este momento, mi hija ya no está. Lo único que pido es que me ayuden a encontrarlos a todos, a uno por uno, y que terminen presos", suplicó Paula. Brenda además tenía un hijo de un año, quien se quedará con su abuela materna.

¿Cómo sigue el caso del triple crimen en Florencia Varela?

Entre los cuatro detenidos hay una pareja de nacionalidad peruana, quienes fueron arrestados en un hotel alejamiento, se cree que podrían ser los dueños de la casa donde encontraron los cuerpos. Y los que se encontraban en el lugar al momento de allanamiento se habrían encargado de limpiar la escena del crimen.

A la casa llegaron porque el celular de una de las víctimas impactó en una antena de la zona y a más de 30 kilómetros de distancia de donde las mujeres fueron vistas por última vez. Los tres cuerpos fueron encontrados en el patio del lugar, luego de haber sido arrojados a un pozo, tapados con tierra y bolsas.

La nueva hipótesis que maneja la Justicia es que las mujeres podrían haber sido asesinadas en un contexto de fiesta, organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. El caso es investigado por el fiscal Gastón Dupláa, de La Matanza.